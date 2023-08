Siri explique l'audio adaptatif lors de la 1ère utilisation des AirPods Pro 2

1 com

Les AirPods Pro de deuxième génération vont bientôt bénéficier d'une grande nouveauté : l'audio adaptatif. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de rester connecté avec leur environnement quand quelqu'un vient leur parler pendant qu'ils sont en train d'écouter de la musique. L'audio adaptatif peut être décrit comme étant un mode intermédiaire entre le mode Transparence et la réduction active de bruit.

Siri chargé d'une mission très sérieuse

L'avantage d'un programme de bêta, c'est aussi de comprendre comment les utilisateurs réagissent à une nouveauté et comment la perfectionner pour que celle-ci soit mieux accueillie par la communauté des utilisateurs. Au cours de ces dernières semaines, Apple a remarqué que les utilisateurs d'AirPods Pro 2 en bêta ont été nombreux à désactiver volontairement l'audio adaptatif, la nouvelle fonctionnalité phare de la rentrée pour les célèbres écouteurs sans fil. Ne comprenant pas pourquoi l'audio adaptatif était rejeté par une masse de développeurs et testeurs publics, Apple a cherché à "prendre la température" auprès des utilisateurs qui l'avaient désactivé.



Pour cela, l'entreprise a proposé un formulaire avec plusieurs questions pour savoir ce que préféraient les utilisateurs pour le fonctionnement de l'audio adaptatif. Visiblement, Apple a eu des remontées intéressantes, puisqu'une nouvelle approche vient de voir le jour dans la dernière bêta d'iOS 17 publiée hier soir.

Si vous êtes développeur et que vous avez installé la bêta 7 mise en ligne hier soir, vous avez probablement remarqué que Siri a pris une initiative après avoir activé l'audio adaptatif. L'assistant vocal explique désormais dans la langue de configuration de l'iPhone en quoi consiste l'audio adaptatif lors de la première utilisation, cela permet de mieux faire comprendre aux propriétaires des AirPods Pro 2 pourquoi le volume de leur musique se réduit pour se concentrer sur la voix de la personne qui leur parle à proximité.



L'explication de Siri est assez courte et directe, elle intervient pile quand l'audio adaptatif détecte une personne qui vous parle, voici le message communiqué à l'utilisateur :

Juste pour que vous le sachiez, les AirPods ont réduit le volume en raison de la sensibilisation à la conversation.

Avec cette nouvelle approche, les utilisateurs d'AirPods Pro 2 qui auront activé l'audio adaptatif (sans vraiment savoir en quoi ça consiste), ne pourront plus se dire "mes AirPods ont un bug". Cette technique d'Apple pourrait permettre de mieux faire adopter l'audio adaptatif et éviter que cette fonctionnalité fantastique soit désactivée en masse, à cause d'un manque de compréhension de la part du propriétaire des AirPods Pro 2.

