Toujours pas de nouveaux AirPods Max 2 à l’horizon

L'AirPods Max d’Apple, un casque supra-auriculaire lancé fin 2020, a reçu un accueil mitigé en raison de leur prix élevé et de leur design lourd en verre et aluminium. Malgré une mise à jour en 2024 qui a introduit un port USB-C et de nouvelles couleurs, les écouteurs restent en retrait par rapport aux AirPods Pro 2 en termes de fonctionnalités, laissant les fans sur leur faim. Alors que les AirPods Pro 3 seront vraisemblablement lancés dans les prochaines semaines, il n'y a toujours aucun signe des AirPods Max 2.

Un casque non renouvelé

Selon la dernière édition "Power On" de Mark Gurman, les AirPods Max se trouvent dans une position commerciale ambiguë : assez populaires pour continuer à être vendus, mais pas suffisamment pour justifier des ressources d’ingénierie conséquentes pour une refonte majeure. La mise à jour USB-C de septembre 2024 n’a été motivée que par les exigences de l’UE, et non par une volonté d’innovation. Notre confrère indique que l’équipe audio d’Apple se concentre plutôt sur de nouveaux écouteurs AirPods et des haut-parleurs pour d’autres produits, dont le HomePod mini.

Pour ceux qui espèrent une version améliorée des AirPods Max, Gurman suggère qu’il faudra probablement attendre encore longtemps. Nous nous demandons d'ailleurs si le manque relatif de popularité du casque ne réside pas dans l'absence d'investissement de la part d'Apple pour le vendre.



Actuellement, les AirPods Max sont disponibles sur Amazon pour 539 € au lieu de 579 €. En alternative, le Beats Studio Pro, normalement vendu 399 €, est actuellement à 259 € sur Amazon, offrent un design plus léger avec de nombreuses fonctionnalités clés d’Apple comme l'audio spatial, la transparence, la prise jack ou encore le port USB-C. Pour l’instant, une nouvelle génération d’AirPods Max reste donc une utopie.

