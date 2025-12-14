AirPods Pro 3 : faut-il craquer pour Noël 2025 ?

Trois mois après leur sortie officielle le 19 septembre dernier, les AirPods Pro 3 s'imposent comme une valeur sûre pour les fêtes de fin d'année. Apple a peaufiné sa formule avec des améliorations ciblées qui justifient l'investissement, d'autant plus que les premiers tarifs promotionnels commencent à apparaître avec des prix autour de 229-236 euros contre 249 euros au lancement. Apple avait d'ailleurs réduit le prix par rapport aux "Pro 2", autrefois vendus 279 euros.

Une isolation sonore deux fois plus efficace

La grande force de cette troisième génération réside dans sa réduction de bruit active, que la marque californienne annonce deux fois plus performante que sur les AirPods Pro 2. Cette amélioration s'appuie sur des microphones très perfectionnés et de nouveaux embouts en mousse à mémoire de forme qui assurent une meilleure isolation passive. S'il est difficile de quantifier la réduction de bruit, on peut vous dire que c'est le jour et la nuit par rapport à l'ancienne génération et il est difficile de revenir en arrière. L'architecture acoustique a également été repensée avec un système multi-port optimisant le flux d'air, ce qui se traduit par des basses plus présentes et une scène sonore élargie, et ça s'entend vraiment. Fait intéressant, Apple conserve la même puce H2 que la génération précédente mais exploite différemment ses capacités.​

L'autonomie progresse sensiblement avec 8 heures d'écoute en mode ANC activé, contre 6 heures pour les Pro 2, mais notez que l'autonomie du boitier a diminué. La certification IP57 remplace l'indice IP54, offrant une protection renforcée contre la poussière et les jets d'eau puissants, un atout appréciable pour les utilisateurs sportifs et sous la pluie. Le capteur de fréquence cardiaque constitue une nouveauté bienvenue qui rapproche les AirPods Pro de l'univers Apple Watch en permettant de suivre ses données cardiovasculaires pendant l'entraînement, même si ça fait doublon avec la montre.



Dans tous les cas, les AirPods Pro 3 sont évidemment les meilleurs écouteurs d'Apple à ce jour et on continue de les conseiller vivement après 3 mois d'utilisation intensive. Ce n'est pas donné, mais vous ne prendrez aucun risque avec ce produit et il est impossible de ne pas être satisfait.

Les alternatives à considérer

Si votre budget est plus serré, les AirPods 4 avec réduction de bruit active représentent une option pertinente autour de 160 euros (sur Amazon). Ils sacrifient évidemment les embouts intra-auriculaires et certaines fonctionnalités avancées, mais conservent l'essentiel pour un usage quotidien dans l'écosystème Apple. En revanche, les AirPods Pro 2, malgré leur tarif désormais inférieur à 200 euros, semblent moins attractifs face aux Pro 3 qui apportent des progrès substantiels pour une cinquantaine d'euros de différence. Pour Noël 2025, les AirPods Pro 3 constituent donc le meilleur rapport qualité-prix dans la gamme haut de gamme d'Apple, surtout si vous guettez les promotions qui devraient se multiplier d'ici les fêtes. et qu'on relaiera évidemment sur iSoft.

