Notre avis sur les AirPods 4 (ANC) après trois mois d'utilisation

Comme vous le savez, les derniers AirPods 4 présentent plusieurs caractéristiques absentes des AirPods 3. Après plusieurs semaines de test, nous allons passer en revue tous les changements de conception pour déterminer si la transition en vaut la peine. Petit spoiler : la réponse est oui !

AirPods 4 (ANC) : notre avis sur les nouveautés

Avec la sortie des AirPods 4, Apple franchit une nouvelle étape en proposant deux versions distinctes. Désormais, nous avons les AirPods 4 à 149 €, qui remplacent parfaitement les AirPods 3, et les AirPods 4 avec réduction active du bruit (ou ANC pour Active Noise Reduction) à 199 €, un modèle innovant offrant une réduction de bruit similaire aux AirPods Pro 2. C’est un ajout significatif pour des écouteurs non intra-auriculaires.



Après une longue utilisation, faisons le bilan des AirPods 4 (ANC). Des écouteurs avec d'immenses qualités et bien évidemment quelques défauts. Qu'en est-il de l'autonomie ? La réduction de bruit active rivalise-t-elle avec celle des AirPods Pro 2 ? Le mode Transparence améliore-t-il réellement l'expérience quotidienne ? Voici les questions auxquelles nous allons répondre dès maintenant.

Le design

Le boîtier des AirPods 4 est plus petit et compact (+10 %) que celui des AirPods 3. C'est pratique pour le ranger dans une poche ou un sac, mais cela complique légèrement le retrait des écouteurs. Avec l'espace réduit, attraper les écouteurs par le haut est plus difficile et peut donner l'impression qu'ils glisseront de vos mains. C'est une habitude à prendre.



Le bouton d'appareillage a été supprimé de l'arrière et remplacé par un système intégré et invisible à l'avant du boîtier. Bien que ce changement ajoute une touche esthétique appréciable, il peut rendre le processus un peu plus complexe pour les nouveaux utilisateurs.



Voici la nouvelle procédure pour appareiller les AirPods à un appareil non Apple ou pour les réinitialiser :

Ouvre le boîtier puis touchez deux fois l’avant du boîtier lorsque le voyant d’état est allumé. (l'étape 1 suffit pour le jumelage) Touchez à nouveau deux fois lorsque le voyant d’état clignote en blanc. Touchez deux fois une troisième fois lorsque le voyant d’état clignote plus rapidement.

La réduction de bruit active (ANC)

La plus grande innovation des AirPods 4 est sans doute leur réduction de bruit active initialement réservée aux AirPods Pro 2. Cette fonctionnalité améliore significativement l'expérience utilisateur en milieu bruyant, permettant de redécouvrir le plaisir d'une écoute sans distractions.



Pour les utilisateurs des AirPods Pro, cette fonctionnalité est familière, mais pour ceux qui passent des AirPods 3 aux AirPods 4 (ANC), c'est une révolution. Apple a clairement réussi là où d'autres ont échoué. Comme il est difficile de transmettre cette sensation, nous recommandons de vous rendre dans un Apple Store pour tester les AirPods 4. Si vous n'avez jamais utilisé d'écouteurs Apple avec réduction de bruit active, la différence vous surprendra dès le premier essai.



Attention, les personnes sensibles aux bourdonnements d'oreilles et aux bruits sourds, comme dans un avion, pourraient trouver la réduction de bruit active désagréable. C'est pourquoi il est important de les essayer en magasin avant de les acheter. Pour nous, c'est un grand oui. La transition des AirPods 3 aux AirPods 4 (ANC) peut se justifier uniquement par cette nouvelle fonctionnalité.

L'autonomie

Après l'émerveillement initial autour de la réduction de bruit active (ANC), il est temps de revenir à la réalité concernant l'autonomie. Bien que l'ANC soit une technologie impressionnante, elle consomme beaucoup d'énergie. La différence est nettement perceptible, même si l'autonomie reste globalement satisfaisante.



Apple affirme que les AirPods 4 ANC offrent jusqu'à 30 heures d'écoute avec le boîtier complètement chargé. En utilisant une seule charge des écouteurs et en désactivant l'ANC, l'autonomie atteint jusqu'à 5 heures. Cependant, avec l'ANC activée, l'autonomie diminue à environ 4 heures.



En pratique, on doit recharger beaucoup plus fréquemment les AirPods et leur boîtier avec cette version. Cela se ressent particulièrement au quotidien, surtout pour une utilisation fréquente des écouteurs. Pour économiser de la batterie, il est conseillé de désactiver l'ANC lorsqu'on se trouve dans un environnement calme.



Néanmoins, nous vous recommandons d'activer l'ANC autant que possible, puisque c'est l'une des principales raisons pour lesquelles vous avez choisi ces écouteurs. Assurez-vous simplement de toujours avoir de la batterie dans le boîtier pour recharger les écouteurs lorsque nécessaire.



Le widget batterie de l'iPhone est extrêmement pratique pour surveiller la charge des AirPods. Depuis la sortie d'iOS 18, il affiche en temps réel le niveau de batterie des écouteurs quand ils sont dans le boîtier. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir le boîtier pour vérifier et connaître le pourcentage de chaque écouteur.

L'audio

Il est difficile de dire si la qualité audio des AirPods 4 est supérieure à celle des AirPods 3. Comme toujours lorsqu'ils sont neufs, les AirPods offrent des basses équilibrées, des voix claires et un son précis. La puce H2 est au cœur des écouteurs. Cependant, la qualité sonore peut se dégrader après un à deux ans d'utilisation. Heureusement, la réduction de bruit active (ANC) aide à atténuer cette perte de qualité audio au fil du temps.



Les AirPods 4 bénéficient de plusieurs modes audio grâce à l'ANC : Transparence, Adaptatif, et Réduction du bruit. Tous fonctionnent parfaitement. Apple a également ajouté un mode Détection des conversations qui baisse le volume sonore ou désactive temporairement la réduction du bruit lorsque vous parlez. La transition est bien gérée mais pourrait ne pas convenir à tout le monde. Dans ce cas, il suffit de maintenir l'un des écouteurs pour désactiver l'ANC, ou de désactiver la fonctionnalité via le centre de notifications en effectuant un appui prolongé sur la tuile du volume.



Une autre nouveauté est la possibilité de répondre aux appels sans les mains. Siri vous demande si vous souhaitez répondre lorsque vous recevez un appel sur votre iPhone. Vous pouvez répondre ou refuser l'appel en faisant un geste de la tête, guidé par un petit bruit dans les écouteurs. Une autre atout validé sur ces AirPods 4.



En parlant d'appels, pensez à activer l'isolement de la voix. Cette fonctionnalité réduit les bruits environnants pour que votre interlocuteur n'entende que votre voix. C'est une option indispensable et méconnue qui n'est pas toujours activée par défaut et se trouve en haut du centre de contrôle pendant un appel avec les AirPods ou les AirPods Max.

Autres nouveautés

Le boîtier de charge des AirPods 4 (ANC) est maintenant équipé d'un haut-parleur intégré qui fonctionne avec le réseau Localiser d'Apple. Cela permet de faire sonner les AirPods avec son iPhone en cas de perte. Par défaut, Apple a également activé un signal sonore chaque fois que le boîtier est branché ou qu'on le ferme après avoir reposé les écouteurs à l'intérieur. Cette option peut être désactivée dans le menu des réglages des AirPods qui se trouve dans les réglages de l'iPhone. Me concernant, je l'ai désactivée.

En ce qui concerne l'USB-C, il n'y a rien de spécial à signaler. Cela peut être contraignant pour les utilisateurs qui n'ont pas encore adopté l'iPhone 15 ou l'iPhone 16, mais ce n'est qu'un détail. On attend avec impatience le moment où le Lightning sera définitivement abandonné.

Acheter les AirPods 4

Malgré un petit bémol sur l'autonomie, les AirPods 4 représentent une avancée notable dans la gamme d'Apple avec une qualité sonore enrichie et une annulation du bruit efficace pour ceux qui n'aiment pas les embouts.



Il est donc temps de passer commande :

Sinon, sur l'Apple Store au prix normal.

