iPhone 12 : il passe trois mois sous l’eau recouvert d’algues et fonctionne toujours !

L’étanchéité des derniers iPhone a souvent été critiquée dans le passé sur les réseaux sociaux et les forums d’entraide, cependant, quand on regarde diverses histoires d'iPhone qui sont restés une longue période sous l’eau, c’est à chaque fois impressionnant. En Californie, un plongeur chargé de nettoyer une rivière a découvert un iPhone 12 qui était depuis 3 mois sous l’eau !

L’incroyable histoire de l’iPhone 12 qui marche toujours après être passé 3 mois dans une rivière

Dans une étonnante découverte en Californie, un plongeur nommé Lee a retrouvé un iPhone 12, immergé depuis trois mois dans la rivière Stanislaus, recouvert d’algues mais étonnamment fonctionnel.

Malgré son immersion prolongée, l’iPhone 12, une fois nettoyé et séché pendant plusieurs jours, s’est rallumé, laissant le plongeur stupéfait.



Les iPhones 12 et les modèles suivants sont classés IP68, ce qui leur permet théoriquement de résister à une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes. Cependant, cet iPhone a surpassé ces spécifications, restant sous l’eau pendant trois mois.

L’iPhone qui n’avait aucun code d’accès ou authentification Face ID a révélé des photos et des contacts, la dernière vidéo datant du 4 septembre, ce qui a permis de comprendre qu'il était depuis trois mois en immersion sous l’eau. Lee a commencé à contacter les numéros récents pour retrouver son propriétaire.



Rappelons quand même qu’Apple ne garantit pas ses iPhone contre les dommages causés par l’eau. La survie de cet iPhone est exceptionnelle, mais elle ne doit pas encourager les utilisateurs à exposer volontairement leurs appareils à des conditions extrêmes.

L’étanchéité comment ça fonctionne ?

On pourrait presque se demander, comment est-ce possible qu’un appareil électronique comme un iPhone puisse passer autant de temps sous l’eau ! Les smartphones comme l’iPhone 12 utilisent des joints d’étanchéité en caoutchouc ou en silicone, ces joints entourent les composants internes et les points d’entrée tels que le port de charge, le haut-parleur, et les boutons, empêchant ainsi l’eau de s’infiltrer.



Les composants internes sont souvent revêtus de substances hydrophobes, ce revêtement est réputé pour repousser l’eau et protéger les circuits internes contre l’humidité. L’étanchéité joue aussi un rôle lors de la fabrication dans les usines, les smartphones sont assemblés de manière à ce que les pièces s’emboîtent étroitement, créant une barrière physique contre l’eau. Apple réalise de nombreux tests avant chaque lancement.



