Les AirPods 4 sont toujours prévus pour le mois prochain

Selon la dernière lettre dominicale "Power On" de Mark Gurman, Apple s'apprête bel et bien à lancer deux nouvelles variantes des AirPods 4 dès le mois prochain. Ces nouveaux écouteurs comprendront une version d'entrée de gamme et une version de milieu de gamme, destinées à remplacer les actuels AirPods 2 et AirPods 3, faisant d'une pierre deux coups. Et il était temps !

Les AirPods commencent à dater

Les AirPods 2, qui ont été lancés début 2019 avec peu de nouveautés, servent d'option d'entrée de gamme à Apple. Ils présentent le design classique des AirPods (avec la longue tige moqué pour son côté coton-tige) et sont souvent disponibles pour moins de 100 € (en promotion), ce qui en fait un choix accessible pour ceux qui cherchent leurs premiers écouteurs sans fil. Cependant, la qualité d'écoute et les fonctionnalités sont en retrait par rapport à la concurrence en 2024.



Les AirPods 3, lancés en octobre 2021, ont apporté plusieurs améliorations, notamment l'Audio Spatial, un capteur de force sur les tiges (raccourcies), la compatibilité avec la recharge de l'Apple Watch et une meilleure qualité sonore. Malgré leur prix de départ plus élevé de 199 €, Apple a continué à vendre les AirPods 2 pour 149 € en même temps que les AirPods 3. Pourtant, des modèles comme les Beats Solo Buds à 89 €, appartenants aussi à Apple, sont plus performants que les AirPods 2.

Les AirPods 4 voient double

Notre confrère américain confirme, une fois de plus, que les AirPods 4 remplaceront à la fois les AirPods 2 et les AirPods 3, la version d'entrée de gamme prenant la place des AirPods 2 et un modèle de milieu de gamme remplaçant les AirPods 3. Les deux paires auront un design similaire, mais le modèle de milieu de gamme comprendra une fonction d'annulation active du bruit, une grosse nouveauté qui était, jusqu'ici, réservée aux "Pro". D'ailleurs, ces AirPods 4 de milieu de gamme ne sont pas des AirPods Pro 3, ceux-ci ne seront mis à jour que plus tard.



Sans surprise, les deux AirPods 4 devraient passer à la charge USB-C. Le modèle d'entrée de gamme pourrait renoncer à la recharge sans fil, tandis que la version de milieu de gamme devrait la prendre en charge, dans la continuité des générations précédentes d'AirPods. De quoi faire baisser le ticket d'entrée, probablement autour des 100 €.



Reste à savoir comment le marketing de la firme vendra ses nouveaux écouteurs. Certains pensent à « AirPods 4 » et « AirPods 4 Pro », mais cela pourrait tout aussi bien être « AirPods Lite » et « AirPods 4 ».



Réponse le mois prochain lors du keynote du 10 septembre (à priori), avec les iPhone 16 et les Apple Watch 10 (X).