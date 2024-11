Les AirTags 2 prévus pour mi-2025

D'après Mark Gurman, Apple prévoit de lancer les AirTags 2 à la mi-2025. Le design devrait rester similaire, mais les caractéristiques de localisation et de portée seront améliorées.

L'AirTag 2 se confirme pour 2025

Le 30 avril 2025 marquera le quatrième anniversaire des AirTags de première génération. Selon Gurman, Apple prévoit de lancer les AirTags 2 autour de cette date. Connus sous le nom de code B589, ces nouveaux AirTags auraient déjà atteint la phase de fabrication et devraient être disponibles entre avril et juillet 2025.



L'AirTag 2 conservera probablement une apparence similaire à celle de la première génération. À l'intérieur, il sera équipé d'une nouvelle puce Ultra Wideband, identique à celle des iPhone 15 et 16. Cela permettra une localisation plus précise et une portée étendue pour suivre les objets.



Enfin, Apple aurait revu la conception interne de l'AirTag 2 pour mieux dissimuler le haut-parleur. Cette modification vise à empêcher les personnes mal intentionnées de désactiver l'appareil pour des usages inappropriés comme le harcèlement ou le suivi de personnes.

Les AirTags sont destinés à toute personne souhaitant suivre et localiser facilement des objets personnels tels que des clés, des sacs ou des portefeuilles. Ils sont particulièrement utiles pour les personnes ayant tendance à perdre ou égarer leurs affaires.



Connectés à l’application Localiser sur iPhone, ils permettent de retrouver ces objets grâce à une localisation précise avec des fonctionnalités comme la recherche par proximité ou le signal sonore. Ils sont également utiles pour éviter les vols grâce à des alertes de séparation.