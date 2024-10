Les AirPods Lite sont prévus pour cette année

Sur le marché des écouteurs sans fil, les AirPods 3 et AirPods Pro 2 dominent très largement la concurrence. Cependant, Apple a un point faible qui existe depuis de nombreuses années : l’entreprise est absente sur les écouteurs sans fil d’entrée de gamme. Alors qu’on retrouve une quantité astronomique d’écouteurs à moins de 100€, Apple perd l’occasion de générer une masse de ventes auprès des consommateurs qui ont un budget plus serré.

Les AirPods Lite bientôt disponibles

Dans un marché des écouteurs sans fil de plus en plus compétitif, Apple prévoit de lancer une version plus abordable de ses célèbres AirPods, baptisée “AirPods Lite”. Confirmé par l’analyste Jeff Pu, ce nouveau produit vise à offrir l’expérience Apple à un prix réduit. Prévu pour la seconde moitié de 2024, les AirPods Lite devraient répondre à la demande d’une catégorie de clients qui cherchent les prix plus accessibles et qui accordent peu d’importance aux fonctionnalités premium comme la réduction active de bruit.



La production des AirPods est prévue pour augmenter plus tard cette année, cette décision intervient dans un contexte où le volume global des AirPods est attendu à diminuer de 4 % en 2024, s’établissant à 55 millions d’unités. Cette baisse est attribuée à une demande faible pour les modèles actuels, ce qui montre l’urgence pour Apple de diversifier son offre.

Selon de précédentes rumeurs, les AirPods Lite arboreront un design similaire aux AirPods de 2ème génération. Toutefois, afin de réduire les coûts, certaines fonctionnalités telles que la réduction active du bruit et le mode transparence ne seront pas incluses. L’audio spatial, une caractéristique plébiscitée pour son côté immersif, pourrait également être absent. Apple semble prêt à opter pour une approche minimaliste, se concentrant sur les fonctionnalités essentielles pour ces écouteurs d’entrée de gamme.

Un prix attractif

L’analyste Ming-Chi Kuo, a confirmé lui aussi l’existence de ce projet, suggérant que les AirPods Lite pourraient être proposés à un prix compétitif de 99€. Ce positionnement tarifaire placerait Apple dans une position avantageuse face aux nombreux acteurs proposant des alternatives moins coûteuses.

Une estimation de sortie pour L’AirPods Max 2

Le rapport de Jeff Pu mentionne également que le lancement des AirPods Max 2 est attendu au cours de cette année. Avec le développement du produit désormais achevé, Apple s’apprête à démarrer la production en Asie. Ce lancement coïnciderait avec celui des AirPods Lite, ce qui signifie qu’Apple pourrait faire dans la même journée l’annonce des AirPods Lite et de l’AirPods Max 2.



L’introduction des AirPods Lite par Apple marquerait une stratégie de diversification dans la gamme AirPods, visant à rendre la technologie de pointe plus accessible. Cette initiative pourrait non seulement élargir la base de clients d’Apple, mais également stimuler l’intérêt pour ses produits audio dans un marché de plus en plus saturé. Avec un prix attractif et des caractéristiques soigneusement sélectionnées, les AirPods Lite ont le potentiel de devenir un produit phare pour ceux cherchant à entrer dans l’écosystème Apple sans se ruiner.



Source