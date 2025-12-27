Vous avez eu des AirPods Pro 3, voici les astuces à connaître !

Si vous venez de recevoir une paire des tout derniers AirPods Pro 3, ils offrent bien plus qu’un excellent son pour la musique et les podcasts. Ces écouteurs intègrent des fonctionnalités audio avancées, de santé et de confort. Voici un tour d’horizon des éléments essentiels que tout nouveau propriétaire devrait découvrir.

Test d’ajustement des embouts

Vos AirPods Pro 3 sont livrés avec cinq tailles d’embouts (dont une nouvelle taille XXS) pour obtenir le meilleur ajustement possible. Un bon ajustement est crucial pour une réduction de bruit active (ANC) optimale, un confort prolongé, une tenue parfaite pendant le mouvement et une qualité microphone claire.



Pour effectuer le test :

Insérez vos AirPods Pro 3 et connectez-les à votre iPhone.

Ouvrez Réglages > touchez le nom des AirPods en haut.

Sélectionnez Test d’ajustement des embouts > appuyez sur le bouton de lecture.

Le test diffuse des sons et analyse l’étanchéité, vous suggérant une autre taille si nécessaire. Les embouts redessinés (avec infusion de mousse) et l’ajustement amélioré rendent ce test encore plus important pour l’ANC renforcée des Pro 3.

Fonctionnalités de santé auditive

Les AirPods Pro 3 s’appuient sur les innovations auditives d’Apple (disponibles depuis les AirPods Pro 2) :

Effectuez un test auditif rapide et validé cliniquement via l’app Santé.

En cas de perte auditive légère à modérée, activez la fonction prothèse auditive autorisée par la FDA pour une amplification personnalisée.

Outils supplémentaires : amplification automatique des conversations et protection auditive contre les bruits forts.

Commandes sur la tige

C'est un peu la base. Le capteur de force sur les tiges permet de contrôler la lecture sans toucher à l’iPhone :

Appui simple - Lecture/pause ou répondre aux appels.

- Lecture/pause ou répondre aux appels. Double appui - Piste suivante.

- Piste suivante. Triple appui - Piste précédente.

- Piste précédente. Balayage haut/bas - Régler le volume.

Modes d’écoute

Les AirPods Pro 3 proposent des modes puissants grâce à la puce H2 et aux microphones avancés :

Réduction active du bruit (ANC) - Jusqu’à 2× meilleure que la génération précédente : les microphones externes détectent les bruits et les annulent avec un anti-bruit ; les microphones internes gèrent les sons résiduels.

- Jusqu’à 2× meilleure que la génération précédente : les microphones externes détectent les bruits et les annulent avec un anti-bruit ; les microphones internes gèrent les sons résiduels. Mode Transparence - Laisse entrer les sons ambiants de façon naturelle, avec une clarté vocale améliorée.

- Laisse entrer les sons ambiants de façon naturelle, avec une clarté vocale améliorée. Audio adaptatif - Mélange dynamiquement ANC et Transparence selon votre environnement. Avec iOS 18 et versions ultérieures, personnalisez la quantité de bruit autorisée.

Changez de mode en :

Appuyant longuement sur la tige (personnalisez les cycles dans Réglages).

Passant par Réglages ou le Centre de contrôle (balayez vers le bas > maintenez le curseur de volume).

Détection des conversations

Cette fonctionnalité intelligente détecte quand vous commencez à parler :

Elle baisse le volume de votre contenu audio.

Elle amplifie les voix devant vous.

Elle réduit les bruits de fond.

À la fin de la conversation, elle restaure automatiquement votre audio. Activez-la ou désactivez-la dans le Centre de contrôle ou les Réglages des AirPods – idéale pour les discussions rapides sans mettre en pause la musique, même si certains la trouvent perfectible.

Gestes de la tête

Une manière mains libres d’interagir avec Siri, les appels et les notifications (introduite avec iOS 18 et plus) :

Hochement de tête haut/bas - Accepter les appels, répondre aux messages ou dire « oui » à Siri.

Secouer la tête de gauche à droite - Refuser les appels, ignorer les notifications ou dire « non ».

Activez la fonctionnalité dans Réglages > [Vos AirPods] > Gestes de la tête. Parfait quand parler ou toucher n’est pas pratique.

Ces fonctionnalités font des AirPods Pro 3 un outil polyvalent pour le soutien auditif quotidien. Plongez dans ces options via les Réglages, et vous exploiterez pleinement le potentiel de vos AirPods Pro 3. D'ailleurs, les nouveaux écouteurs d'Apple sont en légère promotion sur Amazon à 240 € en ce moment.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.