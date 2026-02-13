Sony veut contrer les AirPods Pro 3 avec ses WF-1000XM6

Sony a lancé ses derniers écouteurs véritablement sans fil haut de gamme, les WF-1000XM6, au prix de 330 $ aux États-Unis, ou 300 € en France. Celui qui est souvent la référence en matière de réduction de bruit et de qualité sonore va-t-il faire mieux que les AirPods Pro 3 d’Apple ? Réponse dans cet article.

Les nouveautés des WF-1000XM6

Les WF-1000XM6 offrent une réduction active du bruit (ANC) nettement améliorée, avec une réduction de bruit revendiquée de 25 % supérieure à celle du modèle précédent XM5, particulièrement efficace sur les fréquences moyennes à hautes typiques des environnements quotidiens (bureaux, transports en commun, etc.).

Ils intègrent le processeur HD Noise Canceling Processor QN3e de Sony, un optimiseur adaptatif de réduction de bruit, ainsi que quatre microphones par écouteur pour analyser et contrer les sons extérieurs en temps réel en fonction des conditions ambiantes et du port.



Le design est plus compact et sans tige (contrairement aux AirPods Pro 3), pour un encombrement réduit. Les écouteurs adoptent une forme ergonomique repensée qui épouse mieux les courbes naturelles de l’oreille interne, améliorant le confort, tout en étant 11 % plus fins que les XM5. Cette évolution réduit aussi les bruits internes comme les pas ou les bruits de mastication. Ils sont livrés avec des embouts en silicone isolants et un boîtier de charge USB-C.



L’autonomie atteint jusqu’à 8 heures par charge sur les écouteurs, avec le boîtier fournissant 24 heures supplémentaires au total. Soit moins que les écouteurs d’Apple.



La qualité sonore profite d’une puissance de traitement accrue et d’une nouvelle unité de haut-parleur combinant différents matériaux : un bord souple pour des basses profondes et puissantes, et un dôme rigide pour des aigus clairs et étendus. Sony applique également de l’IA en temps réel pour restaurer et améliorer les fichiers audio compressés.



Pour les appels, chaque écouteur dispose de deux microphones plus un capteur à conduction osseuse, avec une technologie de beamforming pilotée par IA pour isoler efficacement la voix de l’utilisateur même dans des environnements bruyants.

Parmi les autres fonctionnalités : contrôle adaptatif du son (Adaptive Sound Control), lecture automatique (Auto Play), connexion multi-appareils, assistant vocal intégré et prise en charge native de Google Gemini Live.

Les permiers tests

Sans surprise, les premiers tests positionnent les WF-1000XM6 comme de très sérieux concurrents des AirPods Pro 3, notamment en matière d’ANC. Des mesures indiquent une réduction moyenne de 88 % du volume sonore sur l’ensemble des fréquences, très proche des 90 % des AirPods Pro 3. Certains soulignent une meilleure isolation passive avec les Sony, une gestion supérieure des conversations ou des voix dans certains cas, ainsi qu’une qualité sonore globale jugée supérieure. Les avis divergent légèrement sur l’ANC : certains préfèrent les Sony pour une réduction ciblée (surtout sur les médiums-aigus ou les voix), tandis que d’autres accordent un léger avantage aux AirPods Pro 3 en termes de puissance brute de blocage ou de confort global. Et quand on a un iPhone, l’appairage et l’intégration au système est sans égal…