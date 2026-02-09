Les AirPods Pro 3+ vont « regarder » autour de vous en 2026

Les prochains écouteurs haut de gamme d’Apple, attendus pour cette année 2026, devraient intégrer de minuscules caméras infrarouges. Ces capteurs permettraient aux AirPods Pro 3 améliorés (pas encore les 4) de « voir autour » de l’utilisateur, selon le leaker et collectionneur de prototypes Kosutami, qui a partagé cette information dans un récent post sur le réseau social d'Elon Musk.

Une énième confirmation pour les AirPods Pro nouvelle génération

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo a indiqué en juin 2024 que la mise à jour des AirPods Pro de 2026 représenterait un bond matériel important, avec au moins une petite caméra infrarouge (IR). Kuo avait précédemment précisé que de telles caméras infrarouges pourraient détecter des gestes de la main dans l’air pour des commandes sans contact (passer une piste, régler le volume, etc.) et offrir une expérience audio spatiale améliorée lorsqu’ils sont associés au casque Apple Vision Pro, grâce à un meilleur suivi des mouvements et de l’environnement.

Le leaker chinois Instant Digital a corroboré ces informations en septembre dernier en ajoutant que les caméras infrarouges permettraient des interactions gestuelles et pourraient s’intégrer à certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence pour une meilleure perception de l’environnement. Cela nous amène à penser qu'Apple veut aller plus loin pour les malvoyants, déjà bien aidés avec l'iPhone.



Plutôt qu’un successeur complet nommé AirPods Pro 4, les sources convergent vers l’idée qu’il s’agirait d’une variante plus haut de gamme des excellents AirPods Pro 3 (lancés en 2025). Ce modèle premium coexisterait avec la version standard dans la gamme Apple, à l’image des deux versions actuelles des AirPods 4 (129 $ sans réduction de bruit et 179 $ avec). À la rédaction, on les appelle les AirPods Pro 3+.



Kosutami a suggéré que cette nouvelle version conserverait le prix actuel de 249 €, évitant ainsi une hausse malgré les technologies ajoutées. Cela s’inscrit dans la stratégie d’Apple sur un marché des écouteurs haut de gamme très concurrentiel, où des marques comme Bose, Bang & Olufsen ou Bowers & Wilkins proposent des modèles avancés.



Historiquement, Apple renouvelle en profondeur les AirPods Pro tous les trois ans : les AirPods Pro originaux sont sortis en 2019, les AirPods Pro 2 en 2022 (avec une mise à jour mineure USB-C en 2023), suivis des Pro 3 en 2025. Une sortie en 2026 pour ce modèle enrichi correspond donc au rythme habituel d’Apple, même si la date exacte reste à confirmer. Les nouveaux AirPods sont traditionnellement annoncés lors des événements iPhone de l’automne.



Le line-up actuel des AirPods se décline aux prix de 149 € 199 €, 249 € (Pro) et 579 € (Max), laissant de la place pour un palier Pro amélioré qui se situerait entre les AirPods Pro standards et le casque AirPods Max.