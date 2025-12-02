Apple met en avant l'accessibilité dans une pub musicale amusante

Le dernier court-métrage d’Apple centré sur l’accessibilité est en réalité une vidéo musicale très agréable pour la chanson « I’m Not Remarkable » de Kittyy & The Class.

C’est aussi une excellente manière de présenter la vaste gamme de fonctionnalités d’accessibilité intégrées à l’iPhone, l’iPad, le Mac et les autres appareils Apple.

Une pub marrante !

Ces différents outils peuvent considérablement améliorer l’expérience universitaire pour tous les étudiants.

Des fonctionnalités d’accessibilité telles que Loupe sur Mac, Lecteur d’accessibilité, Accès braille, VoiceOver, Reconnaissance de sons et de noms, et Sous-titres en direct permettent d’améliorer l’accès, de renforcer l’apprentissage et de créer de nouvelles opportunités pour les personnes en situation de handicap afin d’étudier, de socialiser et de réussir à l’université.

Voyez par vous-même ci-dessous. C’est sans doute l’une des façons les plus amusantes de montrer en action les fonctionnalités d’accessibilité d’Apple.

Apple met en avant toutes les excellentes fonctionnalités d’accessibilité présentes dans la vidéo de 2 minutes 50 secondes :