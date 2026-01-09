Apple fixe l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2026 au 24 février

Apple a programmé son assemblée générale annuelle des actionnaires 2026 pour le mardi 24 février, à 8 h 00 heure du Pacifique (17 h 00 heure française). L'événement se déroulera en format virtuel, comme indiqué dans une déclaration de procuration déposée auprès de la SEC le 8 janvier. De quoi glaner quelques informations sur l’année qui démarre, pourquoi pas au sujet du premier iPhone Fold.

4 points principaux lors de cette assemblée

Les actionnaires inscrits à la date de référence - le 2 janvier 2026 - pourront participer, voter et poser des questions. Pour y accéder, ils devront se connecter au site virtualshareholdermeeting.com au moins 15 minutes à l'avance, en utilisant le numéro de contrôle unique fourni dans leurs documents de procuration.

Les principaux points à l'ordre du jour incluent :

La réélection de l'ensemble du conseil d'administration

L'approbation consultative de la rémunération des dirigeants nommés

La ratification d'Ernst & Young LLP en tant qu'auditeur indépendant

Le vote sur plusieurs propositions d'actionnaires

Un point d'intérêt particulier est la décision du conseil de proposer la candidature de deux administrateurs dépassant la limite d'âge habituelle de 75 ans fixée par la société : le président Arthur Levinson (75 ans) et le président du comité d'audit et de finance Ronald Sugar (77 ans).



Dans la déclaration de procuration, Apple a expliqué cette dérogation :

Au cours des quatre dernières années, le conseil a ajouté trois nouveaux membres, représentant plus d'un tiers de ses effectifs, et deux autres membres de longue date ont pris leur retraite. Dans le contexte des nominations pour l'assemblée annuelle de cette année, le conseil a déterminé qu'il serait dans l'intérêt supérieur d'Apple et de ses actionnaires de demander à Art Levinson, président du conseil, et à Ron Sugar, président du comité d'audit, de se présenter à la réélection, et d'accorder à chacun une dérogation à la directive selon laquelle les administrateurs ne peuvent généralement pas se présenter à la réélection après avoir atteint l'âge de 75 ans. Pour prendre cette décision, le conseil a pris en compte plusieurs facteurs, notamment l'expérience et l'expertise significatives que Dr. Levinson et Dr. Sugar apportent au conseil, leur connaissance approfondie des activités et des opérations de la société, ainsi que leurs contributions individuelles en tant que membres hautement engagés du conseil. Le conseil a également considéré les avantages de la continuité au sein des postes de direction du conseil.

La reconduction de Levinson en tant que président intervient alors que des discussions persistent sur les plans à long terme du PDG Tim Cook. Des rapports suggèrent que Cook, aujourd'hui âgé de 65 ans, pourrait éventuellement passer au rôle de président du conseil lorsqu'il quittera ses fonctions de PDG, John Ternus étant en pôle position pour le remplacer. Maintenir Levinson pourrait assurer une stabilité de leadership lors d'une éventuelle succession, en évitant un président intérimaire de courte durée.