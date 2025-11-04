Apple accorde un nouveau délai pour la transition vers la nouvelle architecture HomeKit. Repérée par MacRumors sur la page d’assistance officielle, cette mise à jour de calendrier prolonge la période de migration jusqu’en février 2026.

Apple reporte la date limite de migration pour la nouvelle architecture HomeKit à février 2026

Apple a discrètement repoussé la date limite pour la mise à jour de son infrastructure HomeKit, la plateforme qui alimente l’app Maison. Comme l’a remarqué MacRumors sur la page d’assistance d’Apple, les utilisateurs disposent désormais jusqu’au 10 février 2026 pour migrer vers la nouvelle architecture Home, introduite fin 2022 avec iOS 16.2.

Cette version modernisée de HomeKit vise à offrir de meilleures performances, une fiabilité accrue et une compatibilité renforcée avec le standard Matter, soutenu par de nombreux fabricants d’appareils connectés. Cependant, le déploiement initial avait été marqué par plusieurs problèmes techniques, incitant Apple à suspendre puis à réintroduire la mise à jour de façon progressive. En repoussant la date limite, la firme californienne semble vouloir accorder plus de temps aux utilisateurs et aux fabricants pour s’adapter pleinement à cette transition.

Pendant cette période, les deux architectures (l’ancienne et la nouvelle) continueront de coexister. Les utilisateurs qui n’auront pas migré avant la date butoir risquent ensuite de rencontrer des incompatibilités avec certains accessoires ou automatisations. Pour effectuer la mise à jour, il suffit de se rendre dans l’app Maison, puis dans Réglages du domicile > Mise à jour du logiciel, à condition que les appareils fonctionnent au minimum sous iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 ou watchOS 9.2.

Apple précise également que la mise à jour s’applique à tous les “foyers” associés à un même identifiant Apple, et qu’il est possible que la migration devienne automatique après la date limite. Ce nouveau calendrier traduit la prudence d’Apple sur un sujet aussi central que la domotique, où stabilité et compatibilité restent prioritaires pour les utilisateurs. Avec cette extension, la firme montre qu’elle préfère consolider son écosystème avant d’imposer définitivement la nouvelle génération de HomeKit, qui devrait d'ailleurs basculer sous le nom Apple Home.