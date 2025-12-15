iRobot dépose le bilan et passe sous pavillon chinois

iRobot, le pionnier américain qui a démocratisé l'aspirateur robot avec sa célèbre gamme Roomba, vient de déposer le bilan. Une nouvelle qui résonne particulièrement dans l'écosystème Apple, où ces appareils compatibles HomeKit sont devenus des incontournables de la maison connectée. L'entreprise fondée en 1990 par des ingénieurs du MIT sera reprise par son fabricant chinois Picea Robotics, marquant un tournant stratégique majeur pour le secteur.

La fin d'une ère américaine

Le dépôt de bilan arrive évidemment dans un contexte difficile pour iRobot. Après avoir vendu plus de 40 millions d'appareils depuis son lancement, l'entreprise n'a pas résisté à la pression exercée par les marques chinoises proposant des alternatives bien moins coûteuses. Les actions se négociaient à 4 dollars vendredi, un effondrement spectaculaire quand on sait qu'Amazon avait proposé 52 dollars par action pour racheter l'entreprise en 2023. Cette tentative de rachat à 1,5 milliard de dollars aurait pu changer la donne, mais l'Union européenne y a mis son veto, craignant qu'Amazon ne défavorise les concurrents sur sa plateforme.

Cette affaire rappelle la position d'Apple dans le secteur de la maison connectée : plus prudent, le géant californien a privilégié une approche écosystémique avec HomeKit plutôt que de racheter des fabricants. Une stratégie qui se révèle peut-être plus pérenne face aux turbulences du marché.

Que deviennent les utilisateurs ?

Contrairement à d'autres faillites récentes comme Neato qui avait totalement désactivé ses produits en octobre dernier, iRobot promet la continuité. Les applications continueront de fonctionner, le support technique reste assuré, et les nouveaux modèles sont toujours prévus sous la houlette de Picea. Cette transition en douceur devrait soulager les propriétaires d'iPhone qui pilotent leur Roomba depuis leur smartphone.

La restructuration devrait s'achever en février 2026, laissant une question ouverte : l'innovation qui a fait la réputation d'iRobot survivra-t-elle sous pavillon chinois ?



