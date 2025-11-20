Matter 1.5 : les caméras de sécurité arrivent enfin (et bien plus encore)

La Connectivity Standards Alliance a officiellement publié Matter 1.5 aujourd’hui, et la grande nouvelle est incontestable : les caméras de surveillance et les sonnettes vidéo bénéficient enfin d’un support complet Matter pour la toute première fois.

Cette seule nouveauté rend instantanément compatibles HomeKit des centaines de caméras sans aucune certification supplémentaire d’Apple… mais les caméras ne sont que le début de ce que cette mise à jour apporte.

Pourquoi Matter change tout pour les utilisateurs HomeKit

Avant Matter, pour être compatible HomeKit, il fallait respecter une norme spécifique à Apple et soumettre son produit à validation. Matter supprime ces deux étapes. Tout appareil certifié Matter fonctionne automatiquement avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings et toutes les grandes plateformes — sans aucun test supplémentaire.

Caméras et sonnettes vidéo

La catégorie la plus demandée est enfin là. Les caméras Matter 1.5 prennent en charge :

Flux vidéo en direct et audio bidirectionnel via la technologie standard WebRTC

Accès local et à distance (STUN/TURN)

Profils multi-flux

Contrôles pan-tilt-zoom

Zones de détection et zones de confidentialité

Enregistrement continu ou basé sur les événements, en local ou dans le cloud

Les développeurs n’ont plus besoin de kits SDK propriétaires ni de ponts spécifiques : tout passe par Matter pur.

Stores, volets, portes de garage, portails, etc.

Une toute nouvelle catégorie « Fermetures » couvre tout ce qui s’ouvre et se ferme :

Stores, rideaux, voilages

Auvents

Portes de garage

Portails et barrières

Grâce à un système modulaire astucieux, les fabricants peuvent combiner quelques blocs de base (mouvement de levage, basculement, glissement, rotation, panneaux simples ou doubles, mécanismes imbriqués…) pour représenter presque toutes les configurations. Attendez-vous à une vague de stores et d’ouvre-portes de garage Matter en 2026.

Capteurs de sol pour un jardinage plus intelligent

Matter s’étend désormais à l’extérieur et aux plantes d’intérieur avec le support natif des capteurs de sol. Ces appareils mesurent :

L’humidité du sol (obligatoire)

La température du sol (optionnelle)

Associez-les à des vannes ou des systèmes d’arrosage Matter et vous obtenez un arrosage automatique intelligent, économe en eau et parfaitement adapté aux besoins de vos plantes.

Gestion avancée de l’énergie et tarification en temps réel

Matter 1.5 introduit une véritable conscience énergétique :

Un nouveau type d’appareil « Tarif électrique » permet aux fournisseurs d’énergie de transmettre directement les prix en temps réel, les tarifs heures pleines/creuses, les signaux de demande-réponse et même l’intensité carbone du réseau.

Les appareils peuvent calculer leur coût réel de fonctionnement et leur empreinte carbone, ou décaler automatiquement leur fonctionnement vers les heures les moins chères ou les plus vertes (chargeurs de voiture électrique, chauffe-eau, pompes de piscine…).

Les onduleurs solaires et batteries domestiques peuvent renvoyer leurs données de production pour une optimisation globale de la consommation.

Et maintenant ?

Comme toujours avec Matter, la spécification est prête dès aujourd’hui, mais les produits arriveront progressivement au cours des prochains mois et tout au long de 2026. Malgré tout, Matter 1.5 est l’une des mises à jour les plus excitantes à ce jour — rien que les caméras vont révolutionner le marché, et les ajouts énergie et jardinage ouvrent des possibilités d’automatisation totalement nouvelles.

La maison connectée universelle vient de devenir beaucoup plus universelle.

