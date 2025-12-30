Les aspirateurs iRobot Roomba s'ouvrent à HomeKit via Matter

Les aspirateurs Roomba s'ouvrent progressivement à l'écosystème Apple grâce au protocole Matter. iRobot vient de déployer une mise à jour qui permet à plusieurs nouveaux modèles de s'intégrer directement dans l'app Maison, une évolution bienvenue pour les utilisateurs d'iPhone et d'HomePod qui cherchent à centraliser le contrôle de leurs appareils connectés.

Quatre nouveaux modèles compatibles

Avec cette mise à jour firmware, quatre aspirateurs rejoignent le programme Matter d'iRobot : le Roomba Plus 500 Combo, les Roomba Max 700 Vac et Combo, ainsi que le Roomba Combo 10 Max qui bénéficiait déjà de cette compatibilité depuis le début 2025. Les propriétaires de ces appareils peuvent désormais les ajouter à l'app Maison via leur iPhone sous iOS 18.4 minimum, à condition de disposer d'un hub domestique comme un HomePod ou une Apple TV, car l'app ne supporte pas encore pleinement les aspirateurs robots de façon autonome.

L'intégration reste basique mais fonctionnelle : lancement d'un cycle de nettoyage par commande vocale Siri, programmation via des automatisations HomeKit, ou encore déclenchement au moment de quitter le domicile. La mise à jour s'installe automatiquement lorsque l'aspirateur est connecté au Wi-Fi et posé sur sa base, un processus qui peut prendre jusqu'à 24 heures.



iRobot explique tous les détails de cette intégration dans un article de support (en anglais).

Un timing délicat pour iRobot

Cette extension du support Matter intervient dans un contexte particulier : iRobot a récemment déposé le bilan et sera repris par le fabricant chinois Picea Robotics, qui produisait déjà certains modèles Roomba. L'entreprise assure néanmoins la continuité du service et promet de nouveaux produits, même si l'échec du rachat par Amazon en 2024 a fragilisé sa position sur le marché de la domotique connectée. L'occasion de trouver des modèles à moitié prix comme le Roomba 205 sur Amazon.

