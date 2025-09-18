iOS 26 introduit l'option de température adaptative pour les thermostats

iOS 26 propose une nouvelle fonctionnalité dans l'application Maison appelée "Température Adaptative", qui ajuste automatiquement votre thermostat selon que vous êtes à la maison ou absent. De quoi allier confort et économies pour les systèmes de domotique.

Une nouvelle option pratique

Pour activer la "Température Adaptative", ouvrez l'application Maison, sélectionnez votre thermostat (compatible HomeKit), accédez aux paramètres et activez l'option Température Adaptative. Avec votre autorisation, cette fonctionnalité peut basculer entre les modes Froid, Chaud, Auto ou Éteint, anticiper votre arrivée en fonction de votre routine quotidienne et ajuster la température en fonction de l'occupation des pièces si des capteurs sont disponibles.

Apple explique que la "Température Adaptative" s'appuie sur l'Historique d'Activité pour détecter si quelqu'un est à la maison (état "à la maison") ou non (état "absent"). Un état "absent prolongé" optimise davantage les réglages si la maison est vide pendant plus de 24 heures ou si tous les membres du foyer sont loin.



L'Historique d'Activité enregistre les changements d'état d'activité de la maison sans consigner précisément les arrivées ou départs. Notez que désactiver le partage de localisation dans l'application Maison empêche la Température Adaptative d'utiliser les données de localisation de l'appareil.



Il n'est pas encore clair si la "Température Adaptative" fonctionne pleinement, car certains utilisateurs sur Reddit signalent que l'option est absente pour leurs thermostats compatibles HomeKit ou Matter, ce qui suggère que des mises à jour logicielles des fabricants pourraient être nécessaires, en plus d'iOS 26 sur l'iPhone.



