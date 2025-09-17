visionOS 26 introduit la correction numérique du prisme

Apple a levé une limitation majeure de l’Apple Vision Pro avec la sortie de visionOS 26, en introduisant la prise en charge de la correction numérique du prisme. Auparavant, les utilisateurs ayant des valeurs de prisme dans leurs prescriptions de lunettes, notamment pour corriger un strabisme, ne pouvaient pas utiliser les inserts optiques ZEISS, car l’appareil ne prenait pas en charge ce type de correction spécifique. Un avertissement sur le site d’Apple indiquait qu’un faible pourcentage de prescriptions incluent des valeurs de prisme (pour les problèmes de muscles des yeux) — distinctes des valeurs de sphère, cylindre, axe et ADD — et recommandait de consulter un professionnel de la vue pour confirmation.

Une bonne nouvelle pour les clients

Avec la mise à jour visionOS 26, cette restriction est levée pour les utilisateurs aux États-Unis et dans certains territoires, notamment les Samoa américaines, Guam, les îles Mariannes du Nord, Porto Rico, les îles mineures éloignées des États-Unis et les îles Vierges américaines. Une nouvelle option « Ajouter une prescription de prisme » dans les paramètres permet aux utilisateurs de saisir directement leurs valeurs de prisme. La fonction de correction numérique du prisme prend en charge les prescriptions jusqu’à 7,75 dioptries de prisme (PD) dans les directions horizontale et verticale (base interne, base externe, base vers le haut, base vers le bas) ou dans la plage équivalente en direction polaire (0-359°) pour chaque œil.

Les valeurs de prisme sont liées à des inserts optiques ZEISS spécifiques, ce qui permet aux utilisateurs de passer d’un ensemble d’inserts à un autre sur un même appareil. Ces paramètres peuvent également être enregistrés dans un profil invité pour plus de commodité. Cette mise à jour représente une avancée significative pour rendre l’Apple Vision Pro plus accessible à un plus large éventail d’utilisateurs ayant des besoins visuels divers.

L’engagement continu d’Apple à améliorer l’appareil est évident, et l’on espère que cette fonctionnalité sera bientôt disponible au-delà des États-Unis pour bénéficier à davantage d’utilisateurs dans le monde. Reste que le succès de ce premier modèle n'est toujours pas au rendez-vous, malgré de nombreuses évolutions logicielles qui l'ont rendu plus efficace. Son prix, fixé à 3 999 euros, y est pour beaucoup. Mais pas que, comme nous l'indiquions lors de notre test du Vision Pro.