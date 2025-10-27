Apple prépare une nouvelle évolution majeure de son application Wallet : l’arrivée des passeports numériques américains directement sur iPhone et Apple Watch. Une avancée technologique qui ne devrait toutefois jamais voir le jour en France, où l’identité numérique relève déjà d’un cadre public avec l’application officielle France Identité.

Apple Wallet va devenir un passeport numérique pour les américains

Apple a confirmé qu’elle allait bientôt permettre aux citoyens américains d’ajouter leur passeport numérique directement dans l’application Wallet (Cartes) sur iPhone et Apple Watch. Cette nouveauté, dévoilée par la firme à la pomme, vise à simplifier l’identification lors des contrôles de sécurité dans certains aéroports américains. Elle s’inscrit dans la continuité du projet d’identité numérique déjà amorcé avec la possibilité d’ajouter son permis de conduire dans Wallet.

Concrètement, les utilisateurs pourront présenter leur passeport depuis leur iPhone dans les points de contrôle de la TSA (Transportation Security Administration), sans avoir besoin de sortir le document physique. Toutefois, cette version numérique ne remplacera pas le passeport traditionnel : elle servira uniquement pour des vérifications internes sur le territoire américain. Apple précise que le stockage et la transmission de ces données seront sécurisés grâce à la puce Secure Enclave et à une authentification biométrique via Face ID ou Touch ID.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large d’intégration des documents officiels au sein des écosystèmes privés. Elle soulève néanmoins des questions de souveraineté et de confidentialité : déléguer la gestion de données d’identité à une entreprise privée pose des risques évidents en matière de protection des libertés individuelles. Bien qu'Apple soit réputée comme l'une des entreprises les plus fiables au monde.

En France, un tel système n’a pas lieu d’être. L’État dispose déjà de sa propre application officielle, France Identité, qui permet d’utiliser sa carte d’identité électronique pour prouver son identité en ligne ou hors ligne, sans dépendre d’un acteur étranger. L’approche française privilégie une gestion publique, sécurisée et souveraine des données personnelles, garantissant que ces informations restent sous le contrôle de l’administration et non d’une entreprise commerciale. Autrement dit, ce que prépare Apple pour les États-Unis ne devrait jamais être transposé en France.