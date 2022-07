De plus en plus d'universités américaines proposent un "passe-partout" dans Apple Wallet

Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs d'iPhone profitent d’Apple Wallet pour stocker leurs cartes de fidélité, leur billet de transport en train ou avion ainsi que leur carte bancaire pour les transactions via Apple Pay. Toutefois, Wallet sert aussi à quelque chose de formidable... L’intégration de cartes étudiantes pour faciliter les accès et les paiements en université.

Une nouvelle université américaine va utiliser Apple Wallet avant l'automne

Aux États-Unis, il devient de plus en plus banal d'enregistrer les pièces d'identité des universités dans l'application Apple Wallet préinstallée sur l'iPhone et l'Apple Watch. Les étudiants de la Valley City State University (VCSU) dans le Dakota du Nord pourront bientôt utiliser Apple Wallet et Google Pay comme identifiant scolaire. Le Viking Mobile ID permet aux étudiants, aux enseignants et au personnel d'accéder aux réseaux du campus via leur iPhone, Apple Watch ou smartphone Android.



Mais à quoi cela peut-il servir ?

À une multitude de choses qui rendront les déplacements et la pause repas bien plus sympathiques et agréables sur le campus. Avec une carte d'identité d'université enregistrée dans Apple Wallet, il devient possible de :

D'accéder aux différentes salles et lieux de l'établissement scolaire (les autorisations d'accès ne sont évidemment pas les mêmes pour le personnel, les professeurs et les étudiants)

De payer son repas à la cafétéria

De s'offrir des friandises aux distributeurs qui se trouvent dans les couloirs

Sur cette carte d'identité un peu spéciale, on retrouve plusieurs éléments visuels importants : le logo de l'université, le logo de Viking Mobile ID (le prestataire qui offre le lien entre l'université et Apple Wallet), une photo de l'université en arrière-plan, la photo du bénéficiaire, le nom et prénom accompagné du statut ainsi que l'argent restant sur la carte.



Tous les détenteurs de cette carte peuvent recharger leur solde via un paiement en carte bancaire sur l'application Viking Mobile ID, l'argent est après automatiquement transféré vers l'université, sans surprise, l'application tierce se réserve une petite commission.

Alan LaFave, le recteur de l'université, explique :

Passer de cartes physiques à un Viking Mobile ID sans contact permet des transactions sûres, pratiques et hautement sécurisées. Cela aide également les élèves à éviter de toucher les lecteurs ou de remettre leur carte d'identité à quelqu'un d'autre. La sûreté et la sécurité des étudiants et des employés sont une priorité absolue. Le Viking Mobile ID est un excellent ajout à l'expérience VCSU.

Notons que du côté de l'écosystème Apple, cette application a une gigantesque portée d'utilisateurs potentiellement éligibles, car elle exige un iPhone 6 ou un modèle supérieur et fonctionne avec n'importe quelle Apple Watch.

De plus, les étudiants, les enseignants et les membres du personnel peuvent profiter d'une authentification à doubles facteurs afin d'optimiser la sécurité.



