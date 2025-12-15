Toyota s’apprête à intégrer la clé de voiture numérique dans l’iPhone

À partir de 2026, les premiers modèles de Toyota devraient enfin devenir compatibles avec Apple CarKey, la technologie d’Apple permettant de déverrouiller son véhicule en approchant simplement l’iPhone ou l’Apple Watch de la poignée.

Apple CarKey devrait ajouter Toyota à sa liste en 2026

Toyota va enfin rejoindre le club des constructeurs automobiles compatibles avec la fonctionnalité de clé numérique d’Apple. Cette intégration tant attendue permettra aux propriétaires de véhicules Toyota d’utiliser leur iPhone ou leur Apple Watch pour verrouiller, déverrouiller et démarrer leur voiture, éliminant ainsi le besoin de transporter une clé physique traditionnelle. Une avancée significative pour le constructeur japonais qui accusait un certain retard dans ce domaine par rapport à ses concurrents.



La technologie CarKey d’Apple existe depuis 2020 et compte déjà de nombreux partenaires automobiles. BMW a été le premier constructeur à l’adopter, suivi par des marques comme Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz et plusieurs autres. Toyota, malgré sa position de leader mondial dans l’industrie automobile, n’avait jusqu’à présent pas franchi le pas.

Le système repose sur deux technologies complémentaires : le NFC (Near Field Communication) et l’UWB (Ultra Wide Band). Le NFC permet de déverrouiller la voiture en approchant simplement l’iPhone (ou l'Apple Watch) de la poignée, tandis que la technologie UWB, disponible sur les modèles d’iPhone plus récents, offre une expérience encore plus fluide avec un déverrouillage automatique à l’approche du véhicule. Le démarrage s’effectue ensuite en plaçant l’iPhone sur le lecteur dédié dans l’habitacle.



Au-delà de la simple commodité, cette fonctionnalité intègre également un aspect social intéressant. Les propriétaires peuvent partager l’accès à leur véhicule avec d’autres personnes directement via l’application Wallet (Cartes) d’Apple. Cette option de partage numérique s’avère particulièrement pratique pour les familles, les couples ou encore pour les services de location de voitures entre particuliers.



Le déploiement devrait débuter dans les prochains mois sur les modèles récents de Toyota, même si cette rumeur crédible reste en attente d’une confirmation officielle de la marque. Il faut également s’attendre à une mise en place très progressive, d’abord sur certains modèles, principalement les plus récents, avant une éventuelle généralisation à l’ensemble de la gamme.