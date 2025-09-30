BMW affirme que les clients ne veulent pas de CarPlay

BMW bouscule les idées reçues sur l'utilisation de CarPlay avec des données surprenantes issues de 10 millions de véhicules. Selon le constructeur allemand, les conducteurs ne seraient pas aussi dépendants de la navigation Apple qu'on pourrait le croire, préférant massivement le système embarqué de la marque.

Les données BMW remettent en question la domination de CarPlay

Stephan Durach, vice-président senior du développement UI/UX chez BMW, affirme démanteler un "mythe CarPlay" grâce aux données collectées sur sa flotte. Contrairement aux idées reçues, les utilisateurs BMW privilégieraient largement le système de navigation intégré plutôt que celui d'Apple.

"Les gens disent qu'ils conduisent partout en utilisant CarPlay pour la navigation. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai", déclare Durach, s'appuyant sur les télémétriques de millions de véhicules BMW. Les conducteurs conservent leur iPhone connecté via CarPlay, mais uniquement pour des "cas d'usage dédiés" comme la messagerie.

Cette utilisation sélective s'expliquerait par les améliorations apportées au système BMW ces cinq dernières années, notamment le contrôle vocal intuitif et la fonction Routines qui simplifie les interactions en conduisant.

La bataille des géants face à CarPlay Ultra

Cette révélation intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Apple et les constructeurs automobiles concernant CarPlay Ultra. BMW a officiellement confirmé en juillet qu'elle n'adopterait pas cette évolution, rejoignant ainsi Ford dans cette résistance.

Jim Farley, PDG de Ford, explique cette réticence par la volonté d'Apple de contrôler "l'expérience entière à l'intérieur d'un véhicule". Les constructeurs redoutent particulièrement de perdre la maîtrise des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), cruciaux pour la sécurité et certaines fonctionnalités commerciales.

Un paradoxe révélé par les études de satisfaction

Pourtant, les enquêtes de satisfaction révèlent un paradoxe frappant. L'étude J.D. Power 2024 montre que CarPlay obtient un score de 840 points contre seulement 805 pour les systèmes embarqués moyens, démontrant une préférence claire des utilisateurs pour "la simplicité d'usage de leur téléphone étendue dans leur véhicule".

Apple a d'ailleurs réfuté les affirmations de BMW, soulignant que cette préférence pour CarPlay n'est pas anecdotique mais "soutenue par de solides preuves tierces" :

Les études montrent que les clients préfèrent que la simplicité d'utilisation de leur téléphone soit étendue à leur véhicule plutôt que ce que proposent les constructeurs

Le débat révèle finalement un enjeu stratégique majeur : qui contrôlera l'expérience numérique automobile de demain ? Entre les ambitions d'Apple avec CarPlay Ultra et la résistance des constructeurs traditionnels, l'avenir de l'intégration smartphone-voiture reste à déterminer. De notre côté, on pense toujours que CarPlay Ultra sera un échec.



