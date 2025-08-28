Hyundai pourrait démocratiser CarPlay Ultra avec sa nouvelle Ioniq 3

L'univers automobile électrique s'apprête peut-être à franchir un cap décisif avec la future Hyundai Ioniq 3. Attendue pour début 2026, cette compacte électrique pourrait démocratiser CarPlay Ultra, la version avancée du système d'Apple qui transforme radicalement l'expérience de conduite en prenant le contrôle de tous les écrans du véhicule.

Une première dans le segment accessible

Jusqu'à présent, CarPlay Ultra restait l'apanage de véhicules haut de gamme, illustré par la DBX707 d'Aston Martin dont le tarif dépasse largement les 200 000 euros. L'Ioniq 3, avec un prix d'entrée estimé autour de 35 000 euros, changerait complètement la donne. Cette technologie permet à l'iPhone de gérer l'intégralité de l'interface véhicule, incluant le tableau de bord numérique et les commandes de climatisation ou des sièges.

Le constructeur coréen mise sur son nouveau système d'exploitation Pleos pour se démarquer technologiquement. Cette approche rappelle la stratégie de Tesla, pionnier des véhicules connectés, mais avec une ouverture totale vers l'écosystème Apple. Contrairement aux systèmes actuels où CarPlay se contente d'un écran dédié, cette version intégrale transforme véritablement l'habitacle en extension de l'iPhone.

L'électrique premium à prix maîtrisé

Techniquement, l'Ioniq 3 s'appuie sur la plateforme de la Kia EV3, proposant deux capacités de batterie : 58,3 kWh pour environ 420 km d'autonomie ou 81,4 kWh pour atteindre près de 600 km. Ce positionnement entre l'Inster et le Kona EV traduit la volonté de Hyundai de couvrir l'ensemble du marché électrique européen.

La production turque permet d'optimiser les coûts tout en évitant les droits de douane, une stratégie payante puisque près de 80% des ventes européennes de Hyundai proviennent déjà des usines tchèque et turque. Cette approche locale renforce la compétitivité face aux constructeurs chinois tout en maintenant des standards de qualité européens.

L'arrivée de CarPlay Ultra sur un véhicule grand public marquerait une étape importante pour Apple dans sa stratégie automobile, après des années d'attente depuis l'annonce initiale. Pour les utilisateurs d'iPhone, cela représenterait enfin l'accès à une intégration totale sans compromis budgétaire excessif.



Via