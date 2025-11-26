Ce contrat fondateur d’Apple pourrait être l'objet de la marque le plus cher de l'Histoire

Le contrat de partenariat qui a donné naissance à la Apple Computer Company (devenue depuis Apple Inc.) sera bientôt mis aux enchères. Il est estimé à plusieurs millions de dollars et devrait battre tous les records pour un objet lié à l’histoire d’Apple.

Une vente chez Christie's

La maison Christie’s n’a pas encore publié le document sur son site, mais l’enchère est prévue pour le 23 janvier 2026, selon plusieurs sources dont la chaine YouTube Airang News.



Mardi à New York, Christie’s a annoncé la mise en vente du contrat original de partenariat signé en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron Wayne, qui fondait officiellement l’Apple Computer Company. L’estimation se situe entre 2 et 4 millions de dollars.



Ce document de trois pages attribue à l’origine 45 % des parts à Steve Jobs, 45 % à Steve Wozniak et 10 % à Ron Wayne. Quelques jours plus tard, ce dernier, pris de panique en réalisant qu’il était le seul des trois à posséder des biens saisissables (et donc à risquer personnellement en cas de faillite), revend ses parts pour… 800 dollars. S’il les avait conservées, sa participation vaudrait aujourd’hui près de 400 milliards de dollars. Le lot proposé par Christie’s regroupera à la fois le contrat fondateur et l’accord de retrait signé par Ron Wayne. Fou, non ?

Les objets rares liés à Apple se vendent régulièrement à prix d’or, mais ce contrat devrait largement dépasser tous les records précédents :

Un Apple-1 en état de marche a été adjugé 375 000 $

Un chèque signé par Steve Jobs a atteint 106 000 $

Une carte de visite de Jobs s’est vendue 9 000 $

...

Le contrat n’apparaît pas encore sur le site de Christie’s, mais il sera très probablement inclus dans une vente dédiée aux objets américains de collection le 23 janvier 2026. Il s’annonce déjà comme le saint Graal des collectionneurs Apple.