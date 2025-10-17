L'iPhone pliant d'Apple pourrait être décalé à 2027

L'attente autour d'un iPhone pliant se prolonge, alors que les fabricants Android proposent ce type d'appareils depuis plusieurs années déjà. Samsung, Huawei, Google et d'autres marques ont multiplié les générations de smartphones pliants, tandis qu'Apple n'a toujours pas franchi le pas. Cette patience commence à peser sur les utilisateurs qui espèrent voir Cupertino apporter sa vision sur ce format, d'autant que l'iPhone n'a pas connu de transformation majeure depuis l'arrivée de l'encoche puis de la Dynamic Island, et les dernières rumeurs ne sont pas rassurantes.

Un lancement repoussé à 2027

Selon l'analyste japonais Mizuho Securities, le premier iPhone pliable pourrait finalement sortir en 2027 plutôt qu'en 2026 comme initialement prévu. Cette décision s'expliquerait par le temps nécessaire à Apple pour finaliser des éléments cruciaux de la conception, notamment la charnière. Le géant californien ne souhaite manifestement pas se précipiter et préfère peaufiner chaque détail technique avant de lancer un produit qu'il juge suffisamment abouti.

Les spécifications techniques évoquées décrivent un appareil avec un écran interne de 7,58 pouces et un écran externe de 5,38 pouces. Le rapport mentionne également l'intégration de technologies déjà utilisées chez la concurrence, comme la technologie CoE présente sur les Galaxy Z Fold depuis 2021, ou encore le système LTPO TFT qui équipe désormais toute la gamme iPhone 17. Les prévisions de production de dalles d'affichage ont d'ailleurs été revues à la baisse, passant de 13 millions à 9 millions d'unités.

Si Apple maintient malgré tout un lancement en 2026, la production effective de smartphones pourrait être inférieure de 5 à 7 millions d'unités par rapport à la production de panneaux. Mizuho estime qu'avec un prix annoncé autour de 2 000 dollars, les volumes de vente resteraient modestes la première année, entre 5 et 7 millions d'exemplaires.

Une stratégie de lancement repensée

Le cabinet d'analyse évoque également un changement dans la stratégie de commercialisation de la gamme iPhone. L'iPhone 18 standard et l'iPhone 18e sortiraient au printemps 2027, tandis que l'iPhone Air 2, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max arriveraient à l'automne 2026, potentiellement aux côtés du premier modèle pliable si celui-ci n'est pas retardé.

Cette réorganisation du calendrier impacterait les volumes globaux de ventes. Pour 2026, Mizuho anticipe 229 millions d'iPhone écoulés, soit 7% de moins que les 246 millions prévus pour 2025. En revanche, 2027 pourrait marquer un rebond historique avec 252 millions d'unités vendues, un record qui coïnciderait avec le vingtième anniversaire de l'iPhone. Apple travaillerait sur des innovations spécifiques pour la série iPhone 19 (ou XX) afin de marquer cet événement. Le prix du deuxième iPhone pliable devrait également baisser pour toucher un public plus large.

Quant au MacBook pliable de 18,9 pouces dont les rumeurs circulent depuis plusieurs mois, sa commercialisation n'interviendrait pas avant 2028 ou 2029. Apple souhaiterait d'abord observer la réception du public face à son téléphone pliable avant de se lancer sur le segment des ordinateurs portables à écran flexible. Une approche prudente qui reflète la volonté de la marque de ne s'engager sur ces nouveaux formats qu'après avoir identifié les attentes réelles du marché.



