Un capteur LOFIC personnalisé d’Apple dans l’iPhone de 2027

Apple pourrait introduire son capteur d’image LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) dans la gamme iPhone de 2027, selon un rapport du coréen yeux1122 sur Naver. Cette technologie d’imagerie avancée permettrait aux iPhones de capturer des détails exceptionnels dans les zones claires et sombres d’une même prise de vue, atteignant jusqu’à 20 stops de plage dynamique, rivalisant avec les caméras de cinéma haut de gamme et se rapprochant de la vision humaine.

Une précision au pixel près

LOFIC permet aux pixels de stocker différents niveaux de lumière en fonction de la luminosité de la scène, préservant ainsi les détails dans les hautes lumières et les ombres. Selon « yeux1122 », des marques chinoises comme Honor, Xiaomi et Huawei adopteront les capteurs LOFIC de Sony dans leurs fleurons de 2026, suivies par OPPO et Vivo. Apple devrait donc suivre en 2027, de quoi fêter dignement les vingt ans de la gamme avec le très attendu iPhone XX.

Un brevet déposé par Apple en juillet décrit un capteur LOFIC empilé et compact, avec une couche dédiée à la capture de lumière et une couche de traitement pour la réduction du bruit en temps réel. Des prototypes seraient déjà en test. Contrairement aux capteurs à deux couches de Sony utilisés dans les iPhones actuels, le design d’Apple est plus compact et intègre des fonctionnalités uniques.



Ce capteur pourrait être lancé dans l’iPhone du 20e anniversaire, potentiellement accompagné d’une refonte radicale avec un écran sans bordure, incurvé sur les quatre côtés. A priori, Apple devrait passer directement de l’iPhone 18 à l’iPhone 20 sans passer par l’iPhone 19. Exactement comme l’iPhone X qui a succédé à l’iPhone 8.