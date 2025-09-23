iPhone XX aurait droit à un écran OLED plus lumineux et plus fin

L’iPhone du 20e anniversaire d’Apple, attendu en 2027, devrait adopter la technologie OLED de Samsung appelée COE (Color Filter on Encapsulation) pour un écran plus lumineux et plus fin, selon une informations du média taïwanais ETNews. Cette technologie pourrait faire son apparition juste avant, avec l'Apple Vision Air.

Une technologie de pointe

Contrairement aux panneaux OLED traditionnels qui utilisent un film polarisant pour réduire les reflets mais atténuent la luminosité, le COE applique un filtre de couleur directement sur la couche d’encapsulation de l’OLED. Cela élimine le polariseur, permettant à plus de lumière de passer pour une luminosité accrue et une meilleure efficacité tout en réduisant l’épaisseur de l’écran, ce qui pourrait contribuer à un design d’iPhone encore plus fin que l'iPhone Air actuel. Mais on parle de quelques dixième de millimètre de moins.

Sans polariseur, la gestion des reflets et de l’éblouissement est plus complexe, donc Apple pourrait utiliser des revêtements avancés et des matériaux au niveau des pixels pour garantir une bonne lisibilité en extérieur. Si elle est mise en œuvre, ce serait la première utilisation par Apple de la technologie COE dans un appareil non pliable, coïncidant avec le 10e anniversaire de l’iPhone X.



Samsung, qui a introduit le COE dans le Galaxy Z Fold 3 en 2021, prévoit de l’utiliser dans le Galaxy S26 Ultra en 2026.



Apple envisagerait également une refonte audacieuse pour l’iPhone XX de 2027, avec un écran sans bordures qui s’incurve sur les quatre côtés, pour en faire une véritable plaque de verre vue de face. Cela suivrait le lancement prévu en 2026 du premier iPhone Fold d’Apple, combinant en quelque sorte deux iPhone Air.