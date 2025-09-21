L'iPhone Fold serait composé de 2 iPhone Air mini

L’iPhone Fold, premier du nom, prévu pour la rentrée scolaire de l’année prochaine pourrait avoir des similitudes avec l’iPhone Air, selon Mark Gurman de Bloomberg. Bien que les nouveaux iPhones de cette année viennent tout juste d’arriver en magasin, des détails sur la gamme d’iPhone 2026 commencent déjà à émerger.

Un double iPhone Air

Dans sa newsletter "Power On", Gurman suggère que l’iPhone pliable ressemblera à deux iPhone Air en titane placés côte à côte, mettant en avant un design fin et innovant. Cela correspond aux spéculations selon lesquelles l’iPhone Air aurait servi de base pour un modèle pliable. Nous l'avions dit dès le début des rumeurs sur le "Air", Apple cherchant à miniaturiser son iPhone avant de le doubler pour en faire un hybride entre iPhone mini et iPad mini. Un produit qui pourrait concilier plus d'un type de clients, mais qui ne devrait pas être aussi grand que l'iPhone Air en mode plié, cela n'a aucun sens. On parle d'un format 5,5 pouces fermé et de 7,8 pouces ouvert.

Gurman indique que la production aura probablement lieu en Chine, bien que certains rapports mentionnent l’Inde comme site de fabrication, avec un pilote à Taïwan.



L’iPhone pliable devrait coûter au moins 2 000 euros, avec des estimations antérieures situant son prix entre 2 100 et 2 300 euros. L'iPhone Fold est prévu pour un lancement à l’automne 2026, possiblement en octobre ou novembre (en remplacement de l'iPhone Air ?), aux côtés de la gamme iPhone 18, mais sera probablement dévoilé en septembre 2026.



Les détails nous arriveront, comme d'habitude, au compte-gouttes, mais il est quasiment certain que le premier appareil pliable d'Apple sera présenté en septembre 2026. Il se distinguerait par un écran sans pli, une charnière invisible et une interface ergonomique entre iOS et iPadOS.



Pour patienter, lisez notre test de l'iPhone Air.