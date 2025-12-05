L’iPhone (18) Fold serait exclusivement eSIM

Comme l'iPhone Air, le tout premier iPhone pliable d’Apple abandonnera complètement le tiroir de carte SIM physique au profit de la technologie eSIM uniquement, selon le célèbre leaker chinois Instant Digital sur Weibo. Une surprise qui n'en est pas une.

Une épine dans le pied d'Apple

L’appareil, souvent surnommé « iPhone Fold », devrait sortir fin 2026, en même temps que l'iPhone 18 Pro / Pro Max / Air 2. Il adopterait un design de type livre avec un écran externe de 5,5 pouces et, une fois déplié, un grand écran interne d’environ 7,8 pouces – à peu près la taille d’un iPad mini. Un rêve pour les clients qui regrettent l'époque de l'iPhone mini.



Mark Gurman a qualifié ce pliant d’« ultra-fin » et de véritable prouesse technique, le comparant à « deux iPhone Air en titane collés côte à côte ». Cette finesse extrême ne laisse tout simplement aucune place pour un slot SIM classique, selon Instant Digital, confirmant ainsi les prédictions antérieures de Gurman et de l’analyste Ming-Chi Kuo. Le problème ? La Chine continentale, l’un des marchés les plus importants pour Apple, reste très attachée aux cartes SIM physiques. Les utilisateurs chinois adorent les doubles SIM physiques, le changement instantané de carte pour la revente, les tests d’appareils ou les voyages, et l’écosystème des opérateurs locaux n’a pas encore rendu l’activation eSIM totalement fluide.

Apple a déjà tenté l’eSIM uniquement avec l’iPhone Air récemment lancé (pour les mêmes raisons d’encombrement). Là-bas, même l’activation d’une seconde eSIM nécessite souvent un passage en boutique chez l’opérateur, malgré le soutien officiel de China Mobile, China Unicom et China Telecom.



L’iPhone Air s’est vendu bien en deçà des attentes dans le monde entier, et en Chine, la contrainte eSIM est considérée comme un frein majeur – en plus des critiques sur l’autonomie et l’appareil photo à un seul capteur.



Pour un iPhone Fold, bien plus cher (prix attendu aux alentours de 2 000 €), Apple ne peut pas se permettre la même résistance. La firme miserait donc sur des innovations spectaculaires pour faire passer la pilule : écran sans pli visible, capteur selfie sous écran de 24 Mpx et autres technologies premium comme une batterie haute densité et une puce A20 Pro en 2 nm. Reste à savoir si ces arguments suffiront à convaincre les consommateurs chinois d’abandonner leur chère configuration double SIM physique. L'avenir du premier "Fold" d'Apple pourrait se jouer en Chine.