L'iPhone 18 Pro Max serait plus épais et plus lourd que jamais

Tout le contraire de l'iPhone Air, l'iPhone Pro Max n'hésite pas à prendre de l'épaisseur pour être encore plus endurant et performant. Selon une nouvelle rumeur, l'iPhone 18 Pro serait encore un peu plus épais et un peu plus lourd que son prédécesseur.

L’iPhone 18 Pro Max sera plus épais et plus lourd que jamais selon un leaker

Apple préparerait un iPhone 18 Pro Max encore plus imposant que ses prédécesseurs. Selon le leaker Instant Digital, connu pour ses informations souvent fiables (pas toujours) sur Weibo, le futur modèle haut de gamme de la marque pourrait dépasser la barre des 240 grammes, devenant ainsi l’iPhone le plus lourd jamais commercialisé.

À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max pèse environ 233 grammes, et l’iPhone 16 Pro Max affichait 227 grammes sur la balance. L’augmentation du poids irait de pair avec un châssis légèrement plus épais, ce qui marquerait un changement notable dans la conception générale du modèle.

Cette hausse de gabarit aurait une explication logique : Apple chercherait une fois de plus à intégrer une batterie plus grande pour offrir une autonomie encore plus solide. Les dernières générations d’iPhone Pro ont déjà misé sur des composants plus puissants et énergivores, comme les écrans à haute luminosité et les capteurs photo toujours plus avancés. Un design plus épais permettrait donc d’équilibrer les besoins en énergie sans compromettre les performances.

Le choix d’un appareil plus massif pourrait diviser les utilisateurs. Certains apprécieront une meilleure endurance au quotidien, quand d’autres regretteront la maniabilité d’un modèle plus fin. Cela dit, les ventes d’iPhone Pro montrent clairement une préférence du public pour des modèles plus robustes et complets, quitte à sacrifier un peu de légèreté.

Il faudra encore patienter avant de connaître les détails officiels du design et des dimensions exactes de l’iPhone 18 Pro Max, attendu pour l’automne 2026. Mais à ce stade, tout indique qu’Apple se dirige vers un appareil plus costaud que jamais, tant en taille qu’en ambition.