iPhone 18 Pro : Apple teste bien Face ID sous l’écran

La série iPhone 18, attendue pour 2026, serait actuellement en phase de tests pour une technologie Face ID sous l’écran, ce qui pourrait permettre à Apple de remplacer enfin la Dynamic Island par un simple poinçon pour la caméra frontale, voire de supprimer totalement les découpes à l’avenir. Même le premier iPhone Fold en profiterait, lui aussi prévu pour septembre prochain.

Une exclusivité pour les modèles hauts de gamme

D’après le leaker chinois Smart Pikachu sur Weibo, Apple expérimente actuellement le Face ID sous l’écran sur les modèles de l’année prochaine grâce à une technique sophistiquée d’« assemblage de micro-verre transparent » qui place l’ensemble des capteurs TrueDepth sous la dalle OLED. Cette méthode laisserait uniquement un petit poinçon pour la caméra selfie sur les iPhone 18 Pro, tandis que les iPhone 18 et 18 Plus standards pourraient conserver temporairement la Dynamic Island introduite avec l'iPhone 14 Pro. L’objectif à long terme est un iPhone totalement plein écran sans encoche, sans îlot et sans trou dès 2027.

Par ailleurs, la coque arrière en verre dépoli bicolore serait abandonnée au profit d’un verre légèrement transparent et teinté dans la masse.

Plusieurs constructeurs Android ont déjà commercialisé des smartphones avec caméra sous l’écran (le Samsung Galaxy Z Fold 3 de 2021 fut le premier), mais les résultats ont été décevants : la qualité d’image souffre car la lumière doit traverser l’écran. Samsung a d’ailleurs renoncé à cette technologie sur ses flagships 2025, y compris le Galaxy Z Fold 7, revenant à des poinçons classiques.

Apple, en revanche, a l’habitude de reprendre des technologies émergentes plusieurs années après leurs premières implémentations concurrentes pour les rendre nettement meilleures (Touch ID en 2013 puis Face ID en 2017 en sont de parfaits exemples). Les observateurs estiment donc que si Apple lance le Face ID sous l’écran en 2026, les performances de reconnaissance faciale et la qualité de la caméra selfie seront largement supérieures à tout ce qui existe actuellement sous Android.

L’aboutissement de ces recherches est attendu pour 2027 avec un iPhone véritablement bord-à-bord (qui pourrait sauter le nom « iPhone 19 » pour s’appeler directement iPhone 20 ou iPhone XX à l’occasion des 20 ans du premier iPhone). Ce modèle intégrerait un Face ID invisible, une caméra selfie sous l’écran et des bordures ultra-fines identiques sur les quatre côtés.