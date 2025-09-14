L'iPhone 18 Pro aurait une Dynamic Island réduite, mais pas Face ID sous l'écran

iPhone 18 pro iconeSelon Instant Digital sur le réseau chinois Weibo, les iPhone 18, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max d'Apple auront un îlot dynamique légèrement plus petit, mais ils ne disposeront pas de Face ID sous l'écran. Des rumeurs précédentes concernant un îlot dynamique plus petit pour l'iPhone 17 Pro ne se sont pas concrétisées, alors l'idée refait logiquement surface pour la série 2026. Ce changement pourrait ouvrir la voie à l'iPhone tout en verre prévu pour le 20e anniversaire en 2027.

Une rumeur de longue date

Face ID sous l'écran, attendu depuis longtemps pour les iPhone 16 Pro, 17 Pro et maintenant 18 Pro, manque toujours à l'appel après la présentation des iPhone 17 cette semaine. Instant Digital indique qu'il n'arrivera pas avant les modèles iPhone 19 Pro ou plus tard. La série iPhone 18 ne comportera pas non plus de caméra frontale sous l'écran, conservant une caméra visible et une Dynamic Island plus petite.

concept iphone 18 pro jaune dynamic island petite

Instant Digital, avec ses quelque 1,5 million d'abonnés sur Weibo, a un historique mitigé. Le compte a correctement divulgué des informations comme le système de refroidissement par chambre à vapeur de l'iPhone 17 Pro, la finition jaune de l'iPhone 14 et 14 Plus, et la boucle milanaise en titane de l'Apple Watch Ultra 2, mais certaines rumeurs sur l'iPhone 17 ne se sont pas réalisées.

Avec la série iPhone 18 encore à un an de sa sortie, nous aurons le temps d'en reparler, bien que l'attention devrait se concentrer sur l'iPhone Fold, un modèle unique pliable qui pourrait remplacer l'iPhone Air ou venir en complément. En tout cas, l'iPhone Air pose clairement les bases du Fold, dont l'existence a été confirmé à plusieurs reprises ces derniers mois.

7 réactions

Stevenmtl - iPhone

@Pascal-68
Je comprends moi j’ai pris l’iPhone 16 pro Max et Apple Watch 10 l’an dernier ( j’étais sur iPhone X et Watch 6 avant). L’iPhone 16 est cool mais m’a pas bluffé pour 7 ans d’attente et la Watch, les 4 ans ont apporté un écran légèrement plus grand rien de plus. Bref mon ressenti est « bof », ce qui est dommage pour le 3000$ cash que j’ai dépensé pour les deux. Cette erreur de précommande/confiance avec Apple c’est terminé. Je testerai le prochain iPhone avant de le prendre au moins deux trois fois en Apple Store et je testerai d’autre chose. Mais la Watch, c’est presque sûr que c’est mort.

14/09/2025 à 18h24

Pascal-68 - iPhone premium

@Stevenmtl
Moi c’est pareil je suis en train de prospecter pour une montre sport : Garmin ou autre. Je pense que mon Apple Watch me tient encore 6 mois (81%).

14/09/2025 à 18h15

Stevenmtl - iPhone

@Pascal-68
J’ai fait pareil avec les écouteurs de Sony qui sont très bon. Apple ne fait plus rêver actuellement mais garde sa capacité à te bloquer dans ses produits en terme de compatibilité accru. Je pense aussi aller vers une montre non Apple tourné sport pour la prochaine. Tout ça dans le but de délaisser l’iPhone un jour si un autre produit me tente, j’ai beau voir que le dernier iPhone 17 est bien accueilli par la critique moi il me laisse froid complet. Le jour où j’ai plus d’iPhone je veux pas être pris avec une Apple Watch.

14/09/2025 à 18h09

Pascal-68 - iPhone premium

Moi vu que les AirPods Pro 3 n’ont vraiment rien de spécial, j’ai acheté les dernières oreillettes Technics AZ100, hé ben les AirPods Pro 2 tu les jettes à la poubelle.
Ces oreillettes sont vraiment top : son haute résolution, très riche, des basses bien présentes, une réduction de bruit magnifique. Bref, elles sont vraiment top et le prix : 299€ le prix des AirPods Pro 2.
Petit à petit je vais me séparer d’Apple sauf peut-être mon MacBook Pro M4.

14/09/2025 à 17h53

Pascal-68 - iPhone premium

@Lheu
Exactement, moi j’ai vu une émission il y a quelque temps sur une chaîne américaine. Une bonne partie des ingénieurs et développeurs sont partis de chez Apple pour aller chez Google.

Comme tu dis, je pense qu’ils ne sont plus capables et qui n’ont plus les moyens.

C’est pour ça qu’il y a de moins en moins tous les ans et sans compter tous les bugs dans leurs applis qui sont présents depuis des années.

Allez voir le dernier Honor pliant (Magic V5), un bijou de technologie ! 👌🥰

14/09/2025 à 17h41

Lheu - iPhone

Ça fait 3 ans qu’ils doivent le faire, ils en sont sûrement et purement incapable à mon avis !

14/09/2025 à 17h16

Lord Redemptor - iPhone

A mon avis il n’y aura pas d’iPhone 19 comme il n’y a pas eu de 9. Ça va directement être le XX après le 18

14/09/2025 à 17h07

