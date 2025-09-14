L'iPhone 18 Pro aurait une Dynamic Island réduite, mais pas Face ID sous l'écran

Selon Instant Digital sur le réseau chinois Weibo, les iPhone 18, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max d'Apple auront un îlot dynamique légèrement plus petit, mais ils ne disposeront pas de Face ID sous l'écran. Des rumeurs précédentes concernant un îlot dynamique plus petit pour l'iPhone 17 Pro ne se sont pas concrétisées, alors l'idée refait logiquement surface pour la série 2026. Ce changement pourrait ouvrir la voie à l'iPhone tout en verre prévu pour le 20e anniversaire en 2027.

Une rumeur de longue date

Face ID sous l'écran, attendu depuis longtemps pour les iPhone 16 Pro, 17 Pro et maintenant 18 Pro, manque toujours à l'appel après la présentation des iPhone 17 cette semaine. Instant Digital indique qu'il n'arrivera pas avant les modèles iPhone 19 Pro ou plus tard. La série iPhone 18 ne comportera pas non plus de caméra frontale sous l'écran, conservant une caméra visible et une Dynamic Island plus petite.

Instant Digital, avec ses quelque 1,5 million d'abonnés sur Weibo, a un historique mitigé. Le compte a correctement divulgué des informations comme le système de refroidissement par chambre à vapeur de l'iPhone 17 Pro, la finition jaune de l'iPhone 14 et 14 Plus, et la boucle milanaise en titane de l'Apple Watch Ultra 2, mais certaines rumeurs sur l'iPhone 17 ne se sont pas réalisées.



Avec la série iPhone 18 encore à un an de sa sortie, nous aurons le temps d'en reparler, bien que l'attention devrait se concentrer sur l'iPhone Fold, un modèle unique pliable qui pourrait remplacer l'iPhone Air ou venir en complément. En tout cas, l'iPhone Air pose clairement les bases du Fold, dont l'existence a été confirmé à plusieurs reprises ces derniers mois.