L'iPhone 17 sacré meilleur smartphone de l'année par MKBHD

Le célèbre youtubeur tech Marques Brownlee, alias MKBHD, vient de dévoiler son palmarès annuel des smartphones. Cette édition 2025 marque un tournant intéressant pour Apple, qui repart avec quatre distinctions sur dix catégories. L'iPhone 17 décroche notamment le titre suprême, mais tous les lauréats de la marque à la pomme ne brillent pas pour les mêmes raisons.

L'iPhone 17 consacré meilleur smartphone

Pour la première fois depuis plusieurs années, c'est le modèle standard d'iPhone qui remporte la reconnaissance du smartphone de l'année. MKBHD justifie ce choix par les améliorations substantielles apportées cette année : l'écran ProMotion à 120 Hz arrive enfin sur toute la gamme, mettant fin à une limitation qui était anachronique face à la concurrence.

Le youtubeur souligne aussi la progression du stockage de base et les gains de performances avec la puce A19. Les améliorations photographiques, notamment sur le capteur frontal qui détecte automatiquement l'orientation portrait ou paysage, ajoutent à l'intérêt du modèle. Pour Brownlee, l'iPhone 17 représente cette année le package le plus complet à un tarif cohérent, ce qui lui vaut également le titre de smartphone ayant le plus progressé par rapport à son prédécesseur.

Entre excellence et déception

Apple accumule deux autres récompenses aux antipodes l'une de l'autre. L'iPhone Air reçoit le prix du meilleur design pour son format ultra-fin et sa légèreté remarquable. Mais ce choix esthétique s'accompagne de compromis importants : un seul capteur photo et une autonomie réduite. MKBHD le qualifie de produit que "personne n'a demandé" mais qu'on a envie de manipuler une fois en main.

À l'opposé, l'iPhone 16e hérite du titre peu enviable de fiasco de l'année. Le modèle d'entrée de gamme à 719 euros accumule les limitations techniques : écran bloqué à 60 Hz, absence d'ultra grand-angle, pas de Wi-Fi 7. Des concessions qui paraissent excessives en 2025, même pour un positionnement tarifaire plus accessible.

Le palmarès complet révèle aussi la montée en puissance des fabricants chinois. OnePlus décroche le prix de la meilleure autonomie grâce aux nouvelles batteries silicium-carbone de 7 300 mAh, tandis que Xiaomi et Oppo s'imposent respectivement sur le grand format et la photographie. Une compétition qui pousse Apple à ne plus pouvoir se reposer sur ses acquis car l'iPhone 17 Pro Max, lui, n'a pas convaincu le YouTuber.