Analyse : l'iPhone Air est un échec commercial mais pas technologique

Lancé en septembre 2025, l'iPhone Air connaît un démarrage commercial difficile avec une production réduite de près de 90% à peine un mois après son lancement selon certains analyses — même si cette affirmation est contestée. Pourtant, derrière cet échec commercial se cache une prouesse technologique majeure et une vision stratégique qui dépasse largement les simples chiffres de vente. Décryptage d'un produit ambitieux qui souffre d'un positionnement marketing complexe mais nécessaire pour l'avenir d'Apple.

Un échec commercial prévisible mais assumé

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Apple a drastiquement réduit sa production d'iPhone Air, passant d'une estimation initiale de 246 millions d'iPhone pour 2025 à 229 millions, avec une baisse spécifique d'un million d'unités pour le modèle Air. Selon KeyBanc Capital Markets, il existerait "pratiquement aucune demande" pour ce modèle hors de Chine. Cette situation rappelle celle des iPhone 12 mini ou des modèles Plus qui avaient également peiné à convaincre malgré leur originalité.​ Au moins, l'iPhone Air est plus original qu'une simple déclinaison d'écran des iPhone classiques.

Ce démarrage poussif était néanmoins prévisible et probablement anticipé par Apple. Comme pour l'iPad à ses débuts ou les premiers Macbook, les produits inaugurant une nouvelle gamme sont rarement les plus aboutis commercialement. La firme teste ici une proposition de valeur totalement inédite, un concept que le grand public ne connaît pas encore et qui nécessite un temps d'adoption. Les premiers iPhone Air servent davantage de vitrine technologique que de produit de masse.

Une réussite technique indéniable

Sur le plan purement technologique, l'iPhone Air représente une prouesse remarquable. Avec ses 5,6 millimètres d'épaisseur et ses 165 grammes, il devient le smartphone le plus fin au monde, dépassant même le Samsung Galaxy S25 Edge. Cette finesse extrême n'empêche pas Apple d'y intégrer la puce A19 Pro, presque la même qui équipe les iPhone 17 Pro, offrant ainsi des performances de niveau professionnel dans un format ultra fin.​

L'exploit technique se poursuit avec la gestion de la chauffe et de l'autonomie. Malgré une batterie réduite à 3 149 mAh (contre 3 692 mAh pour l'iPhone 17), Apple annonce 27 heures de lecture vidéo, soit l'équivalent de l'iPhone 16 Plus qui est pourtant bien plus épais. Cette prouesse s'explique par l'introduction de deux puces maison inédites : le modem 5G C1X et la puce N1 dédiée à la connectivité sans fil (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread). La C1X double la vitesse de la première génération tout en réduisant la consommation de 30%, tandis que la N1 optimise l'efficacité énergétique globale.​

Cette intégration verticale fait de l'iPhone Air le premier appareil où Apple maîtrise entièrement le hardware, se libérant définitivement de Qualcomm pour la 5G et de Broadcoam pour le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est un proof of concept technologique qui préfigure directement l'iPhone Fold attendu pour 2026, conçu comme deux iPhone Air assemblés côte à côte. Apple démontre ainsi son avance sur des concurrents comme Samsung qui, malgré leur présence sur le marché des pliables depuis 2019, ne contrôlent pas l'intégralité de leurs composants et ne sont pas près de la faire.

Un positionnement tarifaire difficile à assumer

Le principal problème de l'iPhone Air réside dans son positionnement prix. À partir de 1 229 euros en version 256 Go, il se place seulement 100 euros en dessous de l'iPhone 17 Pro qui démarre à 1 329 euros. Or, pour atteindre sa finesse record, l'iPhone Air accumule les concessions : absence d'ultra grand-angle, autonomie moyenne comparée aux modèles Pro, un seul haut-parleur et un form factor général controversé.​

Face à ces compromis, le public cible reste incertain et probablement trop niche à ce tarif. Les consommateurs privilégient logiquement les iPhone 17 et 17 Pro qui offrent un meilleur rapport capacités-prix. D'ailleurs, Apple a augmenté la production de l'iPhone 17 standard de 2 millions d'unités et celle des versions Pro et Pro Max respectivement de 1 et 4 millions d'unités pour compenser le manque à gagner. Récemment, l'iPhone Air a même connu des baisses de prix drastiques sous les 1000€ chez des revendeurs en France, et ce n'est certainement pas un hasard.

Un produit stratégique pour l'image d'Apple

Au-delà des résultats de vente immédiats, l'iPhone Air remplit une mission essentielle pour l'image d'Apple : prouver que la marque sait encore innover et sortir des sentiers battus. Après plusieurs années d'iPhone relativement similaires, ce modèle apporte enfin un souffle de nouveauté et casse la routine. Il positionne Apple comme précurseur dans la course à la miniaturisation extrême et valide techniquement des concepts qui seront déployés à plus grande échelle avec l'iPhone Fold prévu pour 2026, voire un modèle à clapet en 2028.​

L'iPhone Air est donc bien plus qu'un simple smartphone : c'est un laboratoire technologique grandeur nature qui permet à Apple de tester, d'affiner et de communiquer sur ses capacités d'innovation face à Samsung et aux autres concurrents. Même si les ventes déçoivent, le produit remplit son rôle de vitrine technologique et de tremplin vers les futurs formats pliables, confirmant qu'Apple conserve son ADN d'innovateur capable de repousser les limites physiques du hardware.

