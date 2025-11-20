iFixit analyse le port USB-C imprimé en 3D de l’iPhone Air

Juste après la présentation par Apple de son procédé d’impression 3D pour l’Apple Watch Series 11 et l’Ultra 3, iFixit publie aujourd’hui une analyse encore plus approfondie de la même technologie, cette fois appliquée au port USB-C de l’iPhone Air.

Une innovation signée Apple

Lors du démontage de l’iPhone Air, iFixit a repéré un détail intrigant sur le connecteur USB-C imprimé en 3D : un motif circulaire en forme de maillons de chaîne, visible à une échelle incroyablement fine de 50 µm. Même des experts chevronnés en impression 3D ont été déconcertés par cette texture. Les premiers rapports évoquaient l’utilisation par Apple d’une technique appelée binder jetting (projection de liant), qui consiste à agglomérer une poudre métallique avec un adhésif. Mais l’analyse d’iFixit pointe dans une direction complètement différente sur l'iPhone 17 Air.

Selon les spécialistes du bricolage, Apple utilise en réalité une technique d’ablation laser pulsée sur du titane, une méthode décrite dans un article médical publié en 2019. Cette étude explorait l’utilisation de pulses laser très courts pour créer des textures de surface de 10 à 50 µm sur des implants en titane, afin de leur conférer des propriétés antibactériennes naturelles. Rassurez-vous (ou pas) : le port USB-C de l’iPhone Air ne semble pas antibactérien. En revanche, la texture microscopique correspond parfaitement aux motifs obtenus par ablation laser décrits dans l’étude.

Image microscopique du port USB-C signée iFixit.

Le communiqué d’Apple publié mardi sur les boîtiers de l’Apple Watch Series 11 et Ultra 3 vient conforter cette hypothèse : l’entreprise décrit des batteries de machines équipées chacune de six lasers, qui construisent les pièces couche par couche, jusqu’à 900 couches de titane pour un seul boîtier de Watch. Bien qu’Apple n’emploie jamais le terme « ablation laser pulsée », la description correspond exactement à la conclusion d des experts d’iFixit. Cette approche par laser offre plusieurs avantages majeurs :

Très faible échauffement du matériau environnant (pas de déformation ni de décoloration)

Précision extrême à l’échelle du micron

Réduction des pertes de matière et d’énergie

Petite parenthèse : iFixit relève aussi au passage le terme marketing « titane de qualité aérospatiale » utilisé par Apple, en soulignant qu’il n’existe pas de grade officiel portant ce nom. Et surtout, pour les amateurs de réparation : toute cette impression 3D de pointe n’améliore en rien la réparabilité. Ces pièces ne peuvent pas être reproduites sur une imprimante de bureau ; elles nécessitent des systèmes industriels très spécialisés.



L'article complet d’iFixit regorge de photos macro et de commentaires d’experts : à lire absolument si vous voulez comprendre où Apple emmène sa fabrication.