Le démontage d'iFixit nous explique comment l'iPhone Air est si fin

Le site de réparation iFixit a effectué son traditionnel démontage de l'iPhone Air, le modèle le plus fin d'Apple à ce jour et le premier redesign majeur de la gamme iPhone depuis plusieurs années. Le dernier était l'iPhone 12, trois ans après l'iPhone X. L'occasion de comprendre comment Apple est parvenu à ce résultat.

Un design intérieur inédit

Pour intégrer tous les composants nécessaires dans un châssis de 5,6 mm, Apple a conçu un "plateau" pour la caméra. La carte mère de l'iPhone Air est partiellement intégrée dans le renflement de la caméra, libérant de l'espace pour une batterie volumineuse encastrée dans du métal. Cette disposition protège également la carte mère des contraintes de flexion si l'iPhone Air venait à se plier, bien que des tests aient montré que le châssis en titane est pratiquement indéformable.

Malgré tout, iFixit a constaté que le châssis, sans ses composants internes, est moins robuste, se pliant facilement en raison de zones fragiles où Apple a inséré des espaces en plastique pour éviter les interférences cellulaires. L'impact de ces points faibles pour les utilisateurs reste à voir, l'iPhone n'étant généralement pas utilisé éviscéré.



Plus tôt cette semaine, iFixit avait démonté la batterie MagSafe conçue pour l'iPhone Air, supposant qu'Apple utilisait la même batterie que celle du téléphone. Le démontage a confirmé cette hypothèse : la batterie de 12,26 watt-heures est interchangeable entre le pack MagSafe et l'iPhone Air.



Malgré son design ultra compact, l'iPhone Air est étonnamment facile à réparer. Le secret réside dans son étroit châssis qui évite l'empilement de composants, et l'écran ainsi que la vitre arrière sont clipsés pour un retrait simplifié. La batterie utilise un adhésif qui se détache avec un courant électrique à basse tension, une innovation introduite avec l'iPhone 16 et désormais étendue à d'autres modèles.



Apple a imprimé en 3D le port USB-C en alliage de titane pour l'adapter au châssis fin. Bien que moins résistant aux rayures que le cadre, il est structurellement robuste et modulaire pour un remplacement éventuel. La carte mère intègre le modem C1X, la puce réseau N1 et le processeur A19 Pro, tous conçus par Apple, faisant de l'iPhone Air le premier iPhone avec autant de puces personnalisées. Les autres modèles d'iPhone 17 partagent l'A19 et le N1, mais utilisent un modem Qualcomm.



Tout cela procure des performances incroyables à l'iPhone Air, comme vu dans notre test.

La note de réparabilité en hausse

iFixit a attribué à l'iPhone Air un score de réparabilité provisoire de 7/10 (mieux que l'iPhone 16 Pro par exemple), grâce à un accès facile à la batterie et à l'écran. Apple a également amélioré la disponibilité des pièces détachées, des manuels, et réduit les restrictions logicielles sur l'appairage des pièces, améliorant ainsi les scores de réparabilité.



