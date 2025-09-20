Démontage de l’iPhone 17 Pro par REWA : reparabilité, astuces, batterie

La vidéo de 9 minutes de REWA Technology dévoile les entrailles de l’iPhone 17 Pro . Parue seulement un jour après le premier aperçu de la batterie MagSafe dédiée iPhone Air, elle révèle des améliorations clés en matière de réparabilité et de disposition interne. Mais on a également la confirmation des capacités de batterie avec ou sans carte SIM physique.

Accès simplifié : 14 vis, moins de colle

En commençant par un outil de succion, de l’alcool isopropylique et un pic, l’équipe fait sauter le verre arrière. Immédiatement, un énorme coussinet en graphène apparaît, conçu pour répartir efficacement la chaleur sur le châssis – idéal pour la puce A19 Pro gourmande en énergie et les tâches exigeantes comme le traitement IA ou le gaming.



Une grande victoire pour les réparations : Ce modèle remplace une grande partie de l’adhésif notoire de l’iPhone 17 Pro par 14 vis au total, rendant le remontage et les échanges de pièces moins fastidieux. iFixit approuverait – moins de bandes collantes signifie des réparations plus rapides pour les écrans fissurés ou les changements de batterie, potentiellement boostant son score de réparabilité.

Améliorations des caméras et réarrangements astucieux

En pelant les couches, on découvre des capteurs plus imposants dans les caméras arrière et avant, promettant des photos plus nettes en faible lumière et une meilleure stabilisation vidéo. Sur le module de caméra selfie, Apple a inversé les positions du projecteur de points (pour la cartographie de profondeur Face ID) et de l’éclaireur d’inondation (pour l’éclairage sécurisé) par rapport à celles de l’iPhone 16 Pro. Cette modification optimise probablement l’espace et réduit les interférences, simplifiant l’encoche affinée ou la configuration sous-écran dont parlent les rumeurs.

Une carte mère plus compacte et plus résistante

La carte logique évolue également fortement sur l’iPhone 17 Pro : elle est orientée horizontalement pour la première fois, épousant la longueur de l’appareil plutôt que de s’empiler verticalement. Ce changement, combiné à un emballage plus dense des composants, devrait améliorer la résistance aux chutes en répartissant mieux les chocs – imaginez moins de traces fissurées après une chute.



Un bémol pour les bricoleurs : La puce de stockage NAND d’un côté de la carte chevauche légèrement la puce A19 Pro en dessous. Chauffer la NAND pour des mises à niveau (une modification courante) risque de griller le CPU, donc les pros pourraient avoir besoin de plus de prudence ou d’outils personnalisés.

iPhone 17 et 17 Pro : différences de batteries entre modèles SIM et eSIM

Lors de la présentation des iPhone 17, Apple avait indiqué que la gamme comporterait une distinction importante au niveau des batteries : les modèles eSIM‑only, disponibles dans certains marchés comme les États‑Unis, bénéficient d’une batterie légèrement plus grande que les modèles SIM classique vendus en Europe et en France. Cette augmentation s’explique par l’espace libéré grâce à la suppression du tiroir SIM, permettant à Apple d’optimiser l’autonomie de ses smartphones.



Le démontage récent de la chaîne YouTube REWA Technology confirme ces informations et précise les capacités exactes des batteries pour chaque modèle. L’augmentation est particulièrement notable sur l’iPhone 17 Pro, où la capacité passe de 3 988 mAh à 4 252 mAh en version eSIM‑only, soit près de 6,6% de plus. L’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro Max bénéficient également d’un gain, bien que moins marqué, tandis que l’iPhone Air est hors concours, car eSIM dans le monde entier.

Pour les utilisateurs européens et français, cela signifie que leurs modèles restent légèrement moins autonomes que les versions eSIM‑only disponibles ailleurs malgré des performances similaires. On parle tout de même de 2-3 heures de différence sur de la lecture vidéo, ce qui est loin d'être négligeable.



Concernant l'Europe, et plus particulièrement la France, on espère que cette différence disparaîtra dès l'année prochaine avec la gamme iPhone 18. L'iPhone Air étant uniquement eSIM en France cette année, on aurait du mal à comprendre que ce problème ne soit pas résolu en 2026.

Modèle Capacité batterie (SIM classique) Capacité batterie (eSIM‑only) Différence (%) iPhone 17 3 692 mAh 3 835 mAh +3,7 % iPhone 17 Pro 3 988 mAh 4 252 mAh +6,6 % iPhone 17 Pro Max 4 823 mAh 5 088 mAh +5,5 % iPhone Air — 3 149 mAh —

Conclusion

En résumé, l’iPhone 17 Pro est plus convivial pour les réparations que ses prédécesseurs, abandonnant la colle au profit des vis et repensant les dispositions pour une meilleure durabilité. Cela dit, les nouveaux connecteurs sur les modules ajoutent une certaine fragilité – manipulez avec soin. D’ailleurs, nous avons vu hier que l’aluminium se raye facilement.