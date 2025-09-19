Attention, l'aluminium de l'iPhone 17 Pro se raye facilement

iphone 17 pro iconC'est le jour de lancement de l'iPhone 17 et de ses variantes Pro, Pro Max et Air, et comme prévu, les tests les plus étranges arrivent. Alors que les tortionnaires habituels ont déjà explosé des modèles 2025 (l'iPhone Air étant le plus résistant), il est en revanche plus inquiétant de voir le nombre de plaintes de badauds qui ont remarqué des accrocs sur les modèles en Apple Store. La durabilité du châssis en aluminium de l'iPhone 17 Pro est remis en cause – particulièrement visible sur la variante bleue. Si c'est un frein pour vous, procurez-vous une coque pour iPhone 17 dès maintenant.

Un iPhone sensible

L'aluminium anodisé forgé en une seule pièce n'est pas teintée dans la masse. C'est que des éraflures mineures, affichant la couleur grise caractéristique de ce métal. L'acier ou le titane des anciens "Pro" n'étaient pas aussi sensibles, même les modèles teintés. Comme nous avons pu le constater, les premiers visiteurs des Apple Stores ont repéré des éraflures visibles sur les unités de démonstration dès la première heure, déclenchant des publications en masse sur X (ViralBased, Bradley, Kevin, etc).

iphone 17 pro bleu rayure abime

Cela dit, l'aluminium de l'iPhone 17 Pro résiste mieux aux impacts majeurs, et son verre arrière compatible MagSafe intègre désormais une couche Ceramic Shield 2 plus résistante, surpassant la durabilité de l'iPhone 16.

L'anneau MagSafe a même laissé des marques légères sur la zone en verre de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone Air noir, bien que la plupart s'effacent facilement avec un nettoyage doux.L'usure visible sur l'aluminium coloré n'est pas nouvelle pour les iPhone – pensez aux MacBook Pro Space Gray, où les petites rayures ressortent nettement sur la finition sombre. Les teintes plus claires comme le nouveau Cosmic Orange s'en sortent mieux, probablement car plus proches de la couleur d'origine de l'aluminium. Une coque s'annonce donc encore indispensable pour tous ceux qui veulent garder un iPhone impeccable.

Avez-vous reçu votre iPhone 17 ? Quel modèle avez-vous pris ? Nous avons reçu tous les modèles, et l'iPhone Air est le plus saisissant, malgré ses concessions.

7 réactions

Mik Tremblay - iPhone premium

Voyons donc, il l’ont pas testé avant de nous le vendre… pourtant durant la keynote , il vantait le fini tres résistant … très déçu … :(

19/09/2025 à 19h48

Ombral226 - iPhone

C’était à prévoir avec ce downgrade vers de l’aluminium…

19/09/2025 à 19h33

Underdunk terwilliger - iPhone

@TinAD17tiin
Dans mon Apple Store aussi, tous les iPhone sont rayés, et c’est le premier jour.

19/09/2025 à 19h15

Fausto - iPhone

Faut rester sur le 16 pro ou pro max c est une évidence le titane est beaucoup mieux que l aluminium !
Mon avis 😏

19/09/2025 à 19h11

TinAD17tiin - iPhone

C’est en magasin ca ne m’étonnerais pas que les gens les aient rayés volontairement. Le test est faussé article inutile

19/09/2025 à 19h05

Ganastr1 - iPhone

1500€ et ça ce raye aussi facilement ?? super moi qui n’ai jamais eu de coque je vais peut-être revoir mon choix

19/09/2025 à 19h00

JerViEl - iPhone

Comme toute finition en aluminium… j’ai de te dire :-)

19/09/2025 à 19h00

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires