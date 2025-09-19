Attention, l'aluminium de l'iPhone 17 Pro se raye facilement

C'est le jour de lancement de l'iPhone 17 et de ses variantes Pro, Pro Max et Air, et comme prévu, les tests les plus étranges arrivent. Alors que les tortionnaires habituels ont déjà explosé des modèles 2025 (l'iPhone Air étant le plus résistant), il est en revanche plus inquiétant de voir le nombre de plaintes de badauds qui ont remarqué des accrocs sur les modèles en Apple Store. La durabilité du châssis en aluminium de l'iPhone 17 Pro est remis en cause – particulièrement visible sur la variante bleue. Si c'est un frein pour vous, procurez-vous une coque pour iPhone 17 dès maintenant.

Un iPhone sensible

L'aluminium anodisé forgé en une seule pièce n'est pas teintée dans la masse. C'est que des éraflures mineures, affichant la couleur grise caractéristique de ce métal. L'acier ou le titane des anciens "Pro" n'étaient pas aussi sensibles, même les modèles teintés. Comme nous avons pu le constater, les premiers visiteurs des Apple Stores ont repéré des éraflures visibles sur les unités de démonstration dès la première heure, déclenchant des publications en masse sur X (ViralBased, Bradley, Kevin, etc).

Cela dit, l'aluminium de l'iPhone 17 Pro résiste mieux aux impacts majeurs, et son verre arrière compatible MagSafe intègre désormais une couche Ceramic Shield 2 plus résistante, surpassant la durabilité de l'iPhone 16.



L'anneau MagSafe a même laissé des marques légères sur la zone en verre de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone Air noir, bien que la plupart s'effacent facilement avec un nettoyage doux.L'usure visible sur l'aluminium coloré n'est pas nouvelle pour les iPhone – pensez aux MacBook Pro Space Gray, où les petites rayures ressortent nettement sur la finition sombre. Les teintes plus claires comme le nouveau Cosmic Orange s'en sortent mieux, probablement car plus proches de la couleur d'origine de l'aluminium. Une coque s'annonce donc encore indispensable pour tous ceux qui veulent garder un iPhone impeccable.

Avez-vous reçu votre iPhone 17 ? Quel modèle avez-vous pris ? Nous avons reçu tous les modèles, et l'iPhone Air est le plus saisissant, malgré ses concessions.