Attention si vous achetez l'iPhone 17 à l'étranger !

Cette année, l'iPhone 17 Pro eSIM possède une meilleure batterie que l'iPhone 17 Pro classique (SIM) vendu en France. Une particularité qui a alimenté le débat autour de l'endroit idéal pour acheter la meilleure version de l'iPhone au meilleur prix. Une fausse bonne idée ou du moins bien prendre ses précautions avant de se lancer. Notez que cela vaut aussi pour l’iPhone Air, exclusivement vendu avec eSIM.

Acheter son iPhone 17 Pro à l’étranger : précautions indispensables

Nous avons récemment présenté le top 10 des pays où l’iPhone 17 Pro 256 Go est vendu le moins cher. Même si l’écart de tarif entre certains pays et la France peut dépasser 300 €, il est essentiel de comprendre que le prix affiché n’est pas le prix final, sans parler des restrictions logicielles et matérielles. Avant d’acheter un iPhone à l’étranger, il faut bien se renseigner pour éviter de transformer une bonne affaire en mauvaise surprise. Voici les points essentiels à prendre en compte.

Taxes et douanes

Le premier élément à considérer est la question des taxes et de la douane. Officiellement, lorsqu’un voyageur revient en France avec un iPhone acheté à l’étranger, il existe une franchise douanière de 430 € pour les trajets en avion. Au-delà, l’appareil doit être déclaré et est alors soumis à la TVA de 20 %, ainsi qu’à d’éventuels droits de douane. Concrètement, un iPhone acheté 1007 € aux États-Unis peut rapidement revenir plus cher qu’un modèle acheté directement en France une fois ces frais ajoutés.

En pratique, la réalité est très différente : si vous revenez avec l’iPhone en main, déjà configuré comme votre téléphone personnel, il est extrêmement rare que la douane vérifie où vous l’avez acheté. Très peu de voyageurs déclarent ce type d’achat, et il est quasiment impossible pour les douaniers de distinguer un iPhone neuf d’un téléphone déjà utilisé.

À noter tout de même que les prix affichés aux États-Unis sont hors taxes locales, qui varient selon les États. Dans certains États comme le Delaware, la taxe est de 0 %, ce qui permet de payer l’iPhone au prix affiché par Apple. Dans d’autres, elle peut grimper jusqu’à 8 ou 9 %, ce qui augmente la facture avant même de penser à la TVA française.

Les réseaux cellulaires

Deuxième point essentiel : la compatibilité du modèle avec les réseaux français et européens. Tous les iPhone ne sont pas identiques selon les marchés. Depuis l’iPhone 14, les modèles vendus aux États-Unis sont uniquement compatibles avec l’eSIM, car ils ne disposent plus de tiroir pour carte SIM physique. Ce point est particulièrement important cette année, car les iPhone 17 Pro vendus aux États-Unis disposent d’une batterie plus performante que la version européenne, ce qui alimente un véritable débat autour de ce modèle.

En revanche, les bandes de fréquences 4G et 5G peuvent varier légèrement d’un marché à l’autre. C'est d'ailleurs le cas entre les États-Unis et la France. Il est donc indispensable de vérifier la référence exacte du modèle (Axxxx) sur le site d’Apple avant de l’acheter pour être sûr qu’il fonctionnera parfaitement sur les réseaux français.

La garantie et le service après-vente représentent un autre point clé. En théorie, la garantie Apple est internationale pour les iPhone. Toutefois, si le modèle que vous achetez n’est pas commercialisé en Europe, Apple peut rencontrer des difficultés à le remplacer par un modèle identique en cas de panne. Cela peut rallonger les délais ou compliquer la prise en charge d'une réparation. Pour limiter ces risques, conservez toujours la facture officielle et l’emballage, et renseignez-vous sur la couverture AppleCare+ et ses conditions d’utilisation avant l’achat.

Spécificités locales

Enfin, certains détails liés à la réglementation locale peuvent impacter l’expérience utilisateur. Par exemple, au Japon et dans certains autres pays asiatiques, la loi impose que le son de l’obturateur de l’appareil photo ne puisse pas être désactivé, ce qui peut être gênant au quotidien. Le fameux petit bruit de l'iPhone quand on prend une photo avec le son activé en mode sonnerie. De plus, certaines fonctionnalités logicielles, comme Apple Wallet (Cartes) ou certains services d’iOS, peuvent être limitées ou indisponibles selon la région d’origine de l’iPhone.

En conclusion, acheter un iPhone 17 Pro ou Air à l’étranger peut être une excellente manière de réaliser des économies, surtout face à l’écart de prix qui existe avec la France. Toutefois, entre les différences matérielles comme la version eSIM dotée d’une meilleure batterie, la compatibilité réseau, la garantie et la question des taxes, il est essentiel de bien se renseigner avant de se lancer. Ainsi, vous pourrez profiter du meilleur tarif tout en évitant les mauvaises surprises.