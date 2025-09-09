iPhone 17 Pro : la version européenne affiche une autonomie réduite

L’iPhone 17 Pro européen souffre d’une autonomie inférieure à celle de son équivalent américain. Alors que le modèle américain repose uniquement sur l’eSIM, la version européenne conserve un tiroir pour carte SIM classique, ce qui entraîne une conception de batterie différente et réduit la batterie de 2 à 3 heures, que ce soit en lecture vidéo ou en streaming.

"Best battery life ever in an iPhone" : ça dépend pour qui !

Si l’iPhone Air était attendu uniquement avec eSIM en France, on se doutait bien que les autres modèles ne suivraient pas forcément cette logique dès leur sortie. Pour l’iPhone 17 standard, cela ne change pas énormément l’expérience utilisateur, mais pour l’iPhone 17 Pro, la situation est différente.

Apple l’a clairement indiqué lors de sa conférence et les caractéristiques techniques détaillées sur son site confirment cette particularité : l’iPhone 17 Pro commercialisé en France dispose d’une autonomie légèrement inférieure à celle de son équivalent américain.

La raison est simple et technique : alors que le modèle américain repose uniquement sur l’eSIM, le modèle français conserve encore un tiroir pour carte SIM classique. Cette différence matérielle entraîne une conception de batterie différente, réduisant ainsi l’autonomie globale de l’appareil.



Que ce soit pour la lecture de vidéos ou le streaming, on souligne une différence de 2 à 3 heures d’autonomie entre la version française ou européenne et la version américaine. Pour l’instant, la raison est sans doute que l’Europe n’est pas encore prête à passer tous les iPhone à l’eSIM, mais après plus de trois ans de retard, la patience commence à être mise à rude épreuve.

En pratique, pour les utilisateurs français, cela signifie que l’iPhone 17 Pro tiendra moins longtemps entre deux charges par rapport à un modèle acheté aux États-Unis, mais les performances générales et les fonctionnalités restent identiques. Apple a choisi cette configuration afin de répondre aux habitudes et exigences locales en matière de cartes SIM.