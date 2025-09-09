iPhone 17 Pro : la version européenne affiche une autonomie réduite

iphone 17 pro iconL’iPhone 17 Pro européen souffre d’une autonomie inférieure à celle de son équivalent américain. Alors que le modèle américain repose uniquement sur l’eSIM, la version européenne conserve un tiroir pour carte SIM classique, ce qui entraîne une conception de batterie différente et réduit la batterie de 2 à 3 heures, que ce soit en lecture vidéo ou en streaming.

"Best battery life ever in an iPhone" : ça dépend pour qui !

Si l’iPhone Air était attendu uniquement avec eSIM en France, on se doutait bien que les autres modèles ne suivraient pas forcément cette logique dès leur sortie. Pour l’iPhone 17 standard, cela ne change pas énormément l’expérience utilisateur, mais pour l’iPhone 17 Pro, la situation est différente.

Apple l’a clairement indiqué lors de sa conférence et les caractéristiques techniques détaillées sur son site confirment cette particularité : l’iPhone 17 Pro commercialisé en France dispose d’une autonomie légèrement inférieure à celle de son équivalent américain.

La raison est simple et technique : alors que le modèle américain repose uniquement sur l’eSIM, le modèle français conserve encore un tiroir pour carte SIM classique. Cette différence matérielle entraîne une conception de batterie différente, réduisant ainsi l’autonomie globale de l’appareil.

apple iphone 17 pro cosmic orange


Que ce soit pour la lecture de vidéos ou le streaming, on souligne une différence de 2 à 3 heures d’autonomie entre la version française ou européenne et la version américaine. Pour l’instant, la raison est sans doute que l’Europe n’est pas encore prête à passer tous les iPhone à l’eSIM, mais après plus de trois ans de retard, la patience commence à être mise à rude épreuve.



En pratique, pour les utilisateurs français, cela signifie que l’iPhone 17 Pro tiendra moins longtemps entre deux charges par rapport à un modèle acheté aux États-Unis, mais les performances générales et les fonctionnalités restent identiques. Apple a choisi cette configuration afin de répondre aux habitudes et exigences locales en matière de cartes SIM.

keynote apple wow dropping iphone 17 pro batterie life
5 réactions

Hupigotri - iPhone

Perso je préfère avoir l’option de SIM physique.
Je vais régulièrement en montagne et le réseau mobile est parfois absent. Pour maximiser ma réception je place la carte SIM de mon iPad dans mon iPhone le temps de la randonnée. Il n’est malheureusement pas encore possible de transférer une eSIM rapidement entre un iPad et un iPhone. C’est possible entre 2 iPhones, entre 2 iPads, mais pas d’un type d’appareil à l’autre.

09/09/2025 à 23h25

Shadow84 - iPhone premium

Vive l’europe 😤☹️✋

09/09/2025 à 22h41

GuiJacq - iPhone premium

Ils pensent qu’on est encore en 2015 en Europe ?

09/09/2025 à 22h16

alexdbt - iPhone

Mais pourquoi nous en Europe on doit garder le tiroir à carte SIM ?

09/09/2025 à 22h15

Ysnnos - iPhone premium

On est vraiment à la ramasss
Je comprends pas pkoi conserver la SIM physique …

09/09/2025 à 22h14

