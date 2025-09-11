Orange livre l'iPhone Air avec l'eSIM déjà configurée

L'iPhone Air marque un tournant dans l'histoire des smartphones Apple en France : c'est le premier modèle vendu sans tiroir SIM physique, contrairement aux iPhone 17 et 17 Pro qui conservent cette option. Cette transition vers le 100% eSIM soulève naturellement la question des coûts supplémentaires pour les utilisateurs, habituellement facturés 10 euros par les opérateurs. C'est Orange qui, le premier, propose une solution pour faciliter la vie de ses client qui achèteront cet iPhone 100% eSIM.

Orange facilite la transition vers l'eSIM

Orange et sa filiale Sosh ont annoncé une mesure attractive pour accompagner le lancement de l'iPhone Air le 19 septembre 2025. L'opérateur propose désormais la conversion gratuite de la carte SIM physique vers l'eSIM, mais uniquement pour les clients qui achètent leur iPhone Air directement dans les boutiques Orange ou Sosh.

Cette gratuité s'applique aussi bien aux nouveaux clients qu'aux abonnés existants souhaitant migrer vers ce nouveau modèle. L'opérateur va même plus loin en préconfigurant l'eSIM directement sur le smartphone avant livraison, permettant une activation immédiate dès le déballage.

Une stratégie commerciale réfléchie

Cette initiative d'Orange révèle une approche stratégique face à l'évolution technologique imposée par Apple. En supprimant les frais habituels de conversion, l'opérateur espère sans doute attirer les futurs acquéreurs de l'iPhone Air vers ses propres canaux de distribution, plutôt que vers l'Apple Store ou les revendeurs tiers.

La préconfiguration de l'eSIM constitue un avantage technique non négligeable, éliminant les étapes parfois complexes de transfert de numéro et d'activation. Cette démarche pourrait inspirer les autres opérateurs français, qui n'ont pas encore communiqué leur position sur l'iPhone Air. Apple continue ainsi de pousser l'industrie vers l'abandon progressif des cartes SIM physiques, une transition déjà effective aux États-Unis depuis plusieurs générations d'iPhone.

Source