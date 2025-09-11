La 5G de l'Apple Watch est limitée à Orange en France

L'Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 disposent d'un modem 5G amélioré et d'une nouvelle architecture d'antenne, mais la connectivité 5G ne sera pas disponible dans plusieurs pays au lancement. Heureusement, la France fait partie de la liste, mais avec un seul opérateur.

Un lancement en douceur

La 5G n'est pas répertoriée comme une fonctionnalité prise en charge pour ces modèles dans plusieurs pays d'Europe, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Mexique, en Arabie saoudite, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. A contrario, la 5G est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, aux Émirats arabes unis, en Thaïlande, au Japon, en Chine, à Singapour, en Inde, et dans d'autres pays.

L'absence de 5G dans certaines régions pourrait résulter de retards réglementaires ou d'un manque de support des opérateurs. Lors de l'événement de lancement, Apple a présenté une liste des opérateurs prenant en charge la 5G pour l'Apple Watch au lancement, incluant :

Orange (France/Europe/Global)

(France/Europe/Global) Verizon (US)

AT&T (US)

T-Mobile (US)

Boost Mobile (US)

US Cellular (US)

Metro by T-Mobile (US)

EE (UK)

Three/3 (UK/International)

Sunrise (Suisse)

AIS (Thailand)

SoftBank (Japon)

NTT Docomo (Japon)

au (Japan)

SmarTone (Hong Kong)

CSL (Hong Kong)

CTM (Macau)

Singtel (Singapour)

M1 (Singapour)

Zain (Middle East/Africa)

du (UAE)

China Unicom

China Mobile

China Telecom

Jio (India)

Les principaux opérateurs canadiens (Telus, Bell, Rogers) et australiens (Telstra, Vodafone, Optus) n'étaient pas inclus.



Pour vérifier la disponibilité de la 5G, mieux vaut consulter la page des spécifications techniques de l'Apple Watch Series 11, Ultra 3 ou SE 3 dans votre pays.

Pas de connexion réseau ?

Pas de panique pour autant, dans les régions où la 5G n'est pas prise en charge, ces modèles utiliseront la 4G LTE.



Apple ne produit pas de modèles d'Apple Watch spécifiques à chaque région (sauf pour la Chine), ce qui suggère que les appareils vendus dans les pays où la 5G n'est pas disponible incluent probablement le même modem 5G que ceux des régions où elle est prise en charge. Si c'est le cas, la connectivité 5G pourrait être activée ultérieurement par les opérateurs.