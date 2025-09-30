Les alertes d'hypertension de l'Apple Watch approuvées au Canada

Health Canada a donné son feu vert pour la fonctionnalité de notifications d'hypertension de l'Apple Watch, ajoutant le pays à la feuille d'érable à la liste des régions où cet outil de santé est disponible, et France. L'approbation, accordée le 25 septembre 2025 (licence n° 114026), a été repérée sur la liste des dispositifs médicaux de Santé Canada.

Comment ça marche les alertes d'hypertension

Comme vu en début de mois, la fonctionnalité d'alertes d'hypertension utilise le capteur optique de l'Apple Watch pour surveiller les données cardiaques sur 30 jours, détectant des schémas pouvant indiquer une hypertension chronique. En cas de détection, elle alerte les utilisateurs pour consulter un médecin, bien qu'elle ne soit pas un outil de diagnostic ou de traitement. L'hypertension non traitée peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins et d'autres organes.

Une fois qu'Apple déploiera une mise à jour logicielle, les utilisateurs canadiens d'Apple Watch pourront activer la fonctionnalité via l'application Santé sur iPhone. Bien que le site d'Apple liste 77 régions prises en charge, l'inclusion du Canada est en attente mais attendue prochainement, suivant l'approbation rapide de la fonctionnalité d'apnée du sommeil en septembre 2024.



Le Canada est souvent en retard par rapport à des pays comme la France par exemple, mais aussi étrangement d'autres marchés moins fréquents comme l'Afghanistan ou le Belize pour le déploiement des fonctionnalités. Par exemple, l'aide auditive des AirPods Pro 2 et 3 n'est toujours pas disponible, bien que certains utilisateurs signalent qu'elle fonctionne.



Exigences pour les notifications d'hypertension :

Apple Watch Series 9, Ultra 2 ou plus récente

iPhone 11 ou ultérieur, avec le dernier iOS

watchOS 26

L'utilisateur doit avoir 22 ans ou plus, ne pas être enceinte et n'avoir aucun diagnostic préalable d'hypertension

En cas de notification, les utilisateurs doivent mesurer leur tension artérielle avec un brassard et consulter un médecin.

Comment activer les notifications d'hypertension (lorsqu'elles seront disponibles) :

Assurez-vous que votre Apple Watch (Series 9/Ultra 2 ou plus récente) et votre iPhone (11 ou ultérieur) sont à jour. Ouvrez l'application Santé sur votre iPhone. Appuyez sur l'icône de votre profil (en haut à droite). Allez dans Liste de santé → Notifications d'hypertension. Confirmez votre éligibilité (22 ans ou plus, aucun diagnostic d'hypertension). Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur Terminé.

Qui les a déjà activées parmi vous ? Et le score de sommeil ?