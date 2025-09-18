Voici comment fonctionnent les alertes d'hypertension sur Apple Watch

Avec watchOS 26, l'Apple Watch Series 9, l'Ultra 2 et les modèles ultérieurs comme la nouvelle Series 11 introduisent les notifications d'hypertension pour alerter les utilisateurs en cas de détection potentielle d'une pression artérielle élevée chronique. Apple a profité du lancement de ses dernières tocantes pour détailler le fonctionnement de cette nouveauté, précisant qu'elle utilise les capteurs cardiaques existants sans nouveau matériel, ce qui la rend compatible avec les appareils plus anciens pris en charge.

30 jours d'analyse

Un nouvel algorithme analyse 30 jours de données cardiaques, démarrant lorsque les notifications d'hypertension sont activées via l'application Santé sur l'iPhone. Si des signes d'hypertension sont détectés, une notification est envoyée.

Cette fonctionnalité s'adresse aux utilisateurs âgés de 22 ans ou plus, non enceintes, et sans diagnostic préalable d'hypertension. Les autres ne devraient pas l'activer.



En cas d'alerte, les utilisateurs sont invités à créer un journal de pression artérielle et à mesurer leur pression avec un appareil tiers pendant 7 jours. Apple recommande également de consulter un professionnel de santé. Le journal de pression artérielle envoie des rappels quotidiens pour des vérifications matin et soir, permettant d'enregistrer la date, l'heure, la pression systolique et diastolique. L'enregistrement peut durer 7 jours pour détecter une hypertension ou 4 semaines pour surveiller une condition existante.



Apple souligne que les notifications peuvent ne pas détecter tous les cas d'hypertension et ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter ou gérer cette condition. En clair, la montre ne remplace pas le médecin, en tout cas pour l'heure.



