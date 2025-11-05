Apple met à jour les plages de scores de sommeil dans iOS et watchOS 26.2

sleepscore icone app ipa iphoneApple a affiné la fonctionnalité "Score de sommeil" dans les dernières mises à jour iOS 26.2 et watchOS 26.2, actuellement en bêta, en ajustant les plages de points et les étiquettes pour les utilisateurs d'Apple Watch. Ces modifications visent à refléter plus précisément la façon dont vous pourriez vous sentir après une nuit de repos perturbé, rendant les scores plus relatable.

Les nouveaux "sleep score"

Voici un comparatif rapide des plages mises à jour pour la fonctionnalité apparue sur watchOS 26 :

Étiquette du score Nouvelle plage Plage précédente
Très faible 0–40 0–29
Faible 41–60 30–49
OK 61–80 50–69
Élevé 81–95 70–89
Très élevé 96–100 90–100

Notamment, « Très élevé » remplace l'ancienne étiquette « Excellent » pour maintenir la cohérence avec le reste de l'échelle.

score sommeil eleve watchos 26

Gardez à l'esprit : Même un score « Élevé » (81–95) peut parfois provenir de seulement cinq ou six heures de sommeil agité - suffisant pour accumuler des points, mais probablement pas pour vous laisser au top de votre forme.

Qu'est-ce que le score de sommeil ?

Introduit dans watchOS 26, le score de sommeil est une métrique nocturne pratique sur 100 points qui évalue la qualité globale de votre sommeil en se basant sur trois facteurs clés :

  • Durée : Jusqu'à 50 points pour un sommeil suffisant.
  • Heure du coucher : Jusqu'à 30 points pour respecter un horaire régulier.
  • Interruptions : Jusqu'à 20 points, déduits pour les réveils pendant la nuit.

L'objectif ? Vous donner une vue d'ensemble de vos tendances de sommeil, en mettant en lumière les habitudes qui pourraient perturber votre repos. Il est disponible sur tout modèle d'Apple Watch compatible avec watchOS 26, et vous en avez besoin d'un pour le suivre. Si vous avez des troubles du sommeil, cette mise à jour pourrait bien vous motiver à ajuster votre routine.

3 réactions

Jada - iPhone

Il est clair que c’est pas ultra au point, mes pires nuits sont celles où j’ai eu les scores les plus élevés. C’est quand même très bizarre.

05/11/2025 à 12h46

Zywaq - iPhone

@911po
Bien dormir ne suffit pas, il faut aussi bien s’alimenter, bien s’hydrater (de l’eau), essayer d’avoir des rayons de soleil tot le matin pour aider à réveiller le corps, plein de facteurs supplémentaires qui ne sont pas traqués par l’Apple Watch

05/11/2025 à 12h42

911po - iPhone premium

J’ai 99 et je suis quand même fatigué toute la journée 🧐

05/11/2025 à 11h32

