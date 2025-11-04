WhatsApp lance son application Watch dédiée

Les rumeurs, une fois de plus, se sont avérées exactes : l'intégration de WhatsApp sur Apple Watch est désormais officielle. Après une fuite la semaine dernière, Meta a dévoilé une version complète de WhatsApp pour watchOS, apportant le service de messagerie populaire directement à votre poignet.

WhatsApp se déploie sur l’Apple Watch

L'historique de Meta avec les applications Apple Watch a été en dents de scie. Une nouveauté un jour, une fermeture le lendemain. Mais avec cette dernière mise à jour sur l'App Store, WhatsApp passe à la vitesse supérieure pour les utilisateurs de watchOS.



Fini le temps où l'on se contentait des notifications watchOS pour une lecture et une réponse rapides. La nouvelle application autonome débloque une multitude de fonctionnalités conçues pour une communication fluide sans sortir l'iPhone.

Voici les nouveautés tirées de l'annonce de Meta :

Alertes d'appels entrants : Identifiez qui vous appelle d'un simple coup d'œil, sans avoir besoin de consulter votre iPhone.

: Identifiez qui vous appelle d'un simple coup d'œil, sans avoir besoin de consulter votre iPhone. Visualisation complète des messages : Plongez dans l'intégralité de vos discussions WhatsApp sur votre montre, y compris les textes les plus longs.

: Plongez dans l'intégralité de vos discussions WhatsApp sur votre montre, y compris les textes les plus longs. Messages Vocaux : Enregistrez et envoyez des notes vocales sans effort depuis votre poignet.

: Enregistrez et envoyez des notes vocales sans effort depuis votre poignet. Réactions par émojis : Envoyez des réponses rapides par émojis pour maintenir le flux de la conversation.

: Envoyez des réponses rapides par émojis pour maintenir le flux de la conversation. Gestion améliorée des médias : Profitez de prévisualisations plus nettes des photos et des stickers, sans frustration de pixellisation.

La société dirigée par Mark Zuckerberg n'oublie pas son passé trouble et rassure les utilisateurs : le chiffrement de bout en bout protège vos discussions et appels en toute sécurité, même depuis votre montre intelligente. Et ce n'est que le début – attendez-vous à des mises à jour continues pour affiner encore l'expérience watchOS.



Pour profiter de ces nouveautés, vous aurez besoin de watchOS 10 ou ultérieur, associé à un modèle Apple Watch Series 4 ou plus récent.



Qui apprécie l'effort de Meta pour proposer une expérience complète de WhatsApp sur votre Apple Watch ?