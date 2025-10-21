Meta déploie de nouvelles alertes anti arnaques sur WhatsApp et Messenger

Meta renforce la sécurité de WhatsApp et Messenger face à la montée des arnaques visant particulièrement les seniors. Les nouvelles protections s'appuient sur l'intelligence artificielle et des avertissements contextuels pour bloquer les techniques de manipulation les plus courantes. Une initiative bienvenue alors que l'entreprise reconnaît avoir détecté 8 millions de comptes frauduleux au premier semestre 2025.

Un bouclier contre le partage d'écran piégé

WhatsApp intègre désormais un système d'alerte qui se déclenche automatiquement lorsqu'un utilisateur tente de partager son écran avec un contact inconnu durant un appel vidéo. Cette protection vise une arnaque particulièrement vicieuse : les escrocs se font passer pour des centres d'assistance technique et demandent à leur victime de partager son écran, prétextant vérifier un problème. Une fois l'écran partagé, ils peuvent voir en temps réel les codes de vérification reçus par SMS, les coordonnées bancaires ou d'autres informations confidentielles affichées.

Le message d'avertissement rappelle clairement les risques et recommande de ne jamais partager son écran avec des inconnus. Cette approche s'inscrit dans la lignée des efforts d'Apple en matière de protection des utilisateurs, avec des alertes similaires déployées dans iOS pour prévenir les tentatives de phishing.

L'IA mobilisée sur Messenger

Du côté de Messenger, Meta teste une fonctionnalité de détection automatique des messages suspects provenant de nouveaux contacts. Lorsque le système identifie des signaux d'alerte typiques des arnaques, comme des propositions d'emploi à domicile ou des promesses d'argent facile, il affiche un avertissement et propose d'analyser les échanges récents via intelligence artificielle. Si une tentative d'escroquerie est confirmée, l'utilisateur reçoit des explications sur les techniques courantes et peut bloquer ou signaler le compte immédiatement.

Meta affirme avoir supprimé 8 millions de comptes frauduleux au cours du premier semestre 2025, notamment liés à des centres d'arnaques basés en Birmanie, au Laos, au Cambodge, aux Émirats arabes unis et aux Philippines. L'entreprise a également neutralisé plus de 21 000 pages et comptes Facebook se faisant passer pour des services clients officiels.

