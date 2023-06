Meta souhaite ajouter de l'IA dans Messenger, WhatsApp et Instagram

Meta est une entreprise qui observe souvent ce que fait la concurrence, on l'a récemment vu avec Mark Zuckerberg qui a attentivement regardé l'Apple Event, lundi soir. Très présent dans le domaine des messageries instantanées et des réseaux sociaux, Meta a constaté une évolution dans l'intégration des intelligences artificielles, Snapchat a déjà passé le cap et Twitter nous prépare quelque chose d'explosif à ce sujet. Meta ne veut pas prendre de retard dans ce domaine, l'IA va bientôt inonder les apps du groupe !

De l'IA à venir sur Messenger, WhatsApp et Instagram

Maintenant que la majorité des personnes sont habituées à utiliser régulièrement une intelligence artificielle grâce à ChatGPT qui s'est décliné en plusieurs solutions exploitées par Microsoft ou encore Snapchat, Meta estime qu'il est aussi temps de se lancer. Selon un récent rapport d'Engadget, Mark Zuckerberg aurait une gigantesque ambition concernant l'IA générative, le milliardaire trouve cela incroyable, bluffant et veut absolument que les services fournis par Meta en intègrent le plus rapidement possible.



Une indiscrétion a mentionné qu'une réunion a eu lieu au début de la semaine au siège de Meta, Mark Zuckerberg a rassemblé toutes les équipes directement concernées par l'évolution de l'IA générative au sein du groupe. Le co-fondateur a exposé dans le plus grand des secrets sa stratégie pour introduire l'IA sur WhatsApp, Messenger et Instagram et la faire progresser pour qu'elle joue un rôle majeur dans le quotidien des milliards d'utilisateurs qui se connectent tous les jours sur les trois apps.

La volonté de Mark Zuckerberg se porterait essentiellement sur les chatbots, exactement ce que propose Snapchat aujourd'hui avec My AI qui s'est affiché automatiquement du jour au lendemain dans la catégorie "Chat" de votre application. L'objectif à long terme serait d'inclure de l'IA dans chaque produit de Meta, on pourrait même en retrouver dans les casques Meta Quest !

Le dirigeant de Meta a clairement indiqué qu'il souhaite que son groupe devienne un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle générative.



Dans un premier temps, les chatbots pourraient débarquer sur les messageries instantanées : WhatsApp et Messenger, l'approche pourrait être différente de Snapchat, Mark Zuckerberg pourrait ne pas imposer l'IA comme une conversation ouverte en tête de liste, elle pourrait se décliner en un bouton ou une catégorie dédiée en bas de l'écran.



Le chercheur en application Alessandro Paluzzi a d'ailleurs découvert dans le code d'Instagram des indications laissant penser que l'IA proposée par Meta serait capable d'avoir jusqu'à... 30 personnalités différentes pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs ! Dit comme cela, ça fait un peu peur, mais qu'on se rassure, Mark Zuckerberg est aux commandes, il n'y a aucun souci à se faire.



Dernière innovation dans le domaine de l'IA, Instagram pourrait lancer une IA capable d'ajouter des éléments dans une image sur simple demande par écrit. Le réseau social voudrait imiter ce qu'on retrouve depuis plusieurs semaines dans Adobe. Ce serait une innovation impressionnante et une première pour un réseau de la taille d'Instagram.