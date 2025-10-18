Meta impose des limites d'envoi sur WhatsApp face au spam

WhatsApp s'attaque au problème grandissant du spam avec une nouvelle approche : limiter le nombre de messages envoyés sans réponse. La plateforme de Meta va tester un plafond mensuel pour les messages adressés à des contacts qui n'ont pas réagi, une mesure qui vise autant les utilisateurs individuels que les entreprises.

Un système de quota pour freiner les indésirables

Concrètement, chaque message envoyé à une personne inconnue comptera dans ce quota mensuel, sauf si celle-ci répond. Prenons l'exemple d'une rencontre professionnelle : si vous envoyez trois messages à un nouveau contact qui ne répond pas, ces trois messages s'ajoutent à votre limite. Meta n'a pas encore fixé le seuil exact, car plusieurs scénarios sont en cours d'expérimentation dans différents pays ces prochaines semaines.

L'application affichera un avertissement quand un utilisateur approche de sa limite, lui indiquant combien de messages il peut encore envoyer avant un éventuel blocage temporaire. Meta insiste sur le fait que cette restriction ne devrait pas gêner les utilisateurs classiques, mais plutôt cibler ceux qui pratiquent l'envoi massif de messages non sollicités.

Une bataille contre le spam qui s'intensifie

Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures déployées par WhatsApp depuis 2024. L'application avait déjà commencé à plafonner les messages marketing des entreprises en juillet dernier, puis introduit une option de désabonnement en novembre. Plus récemment, des tests avaient été menés sur les messages en diffusion dans une douzaine de pays, dont l'Inde qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs.

Pour les utilisateurs d'iPhone, cette fonctionnalité pourrait d'ailleurs arriver en même temps que pseudonymes, qui permettront de se connecter sans partager son numéro de téléphone. Une fonctionnalité repérée dans la version bêta iOS cette semaine, qui devrait faciliter les échanges tout en maintenant une certaine protection contre les sollicitations indésirables.

Source

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger